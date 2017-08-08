Защитник «Црвены Звезды» Родич может пропустить матч ЛЕ с «Краснодаром» из-за травмы
МОСКВА, 8 авг —
Р-Спорт. Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич может пропустить первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Краснодаром» из-за травмы, сообщает Sportska Centrala.
Родич, ранее выступавший за петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов», получил перелом пальца на ноге.
Также сообщается, что перелом плюсневой кости стопы имеет полузащитник «красно-белых» Бранко Йовичич. Бывший хавбек пермского «Амкара» будет вынужден пропустить около 10 недель.
Первый матч «Краснодара» с «Црвеной Звездой» пройдет 17 августа на поле российского клуба.
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