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8 августа 2017, 8:20 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Защитник «Црвены Звезды» Родич может пропустить матч ЛЕ с «Краснодаром» из-за травмы

МОСКВА, 8 авг — Р-Спорт. Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич может пропустить первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Краснодаром» из-за травмы, сообщает Sportska Centrala.

Родич, ранее выступавший за петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов», получил перелом пальца на ноге.

Также сообщается, что перелом плюсневой кости стопы имеет полузащитник «красно-белых» Бранко Йовичич. Бывший хавбек пермского «Амкара» будет вынужден пропустить около 10 недель.

Первый матч «Краснодара» с «Црвеной Звездой» пройдет 17 августа на поле российского клуба.

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