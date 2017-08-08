«Реал» и «Манчестер Юнайтед» разыграют Суперкубок УЕФА

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В матче за первый трофей нового европейского сезона сойдутся самые титулованные команды Испании и Англии. В начале июня «Реал» в рекордный 12-й раз выиграл Лигу чемпионов, после пятилетнего перерыва вернув себе также звание сильнейшего клуба Испании. «Манчестер Юнайтед» был вынужден выступать в Лиге Европы, однако под руководством Жозе Моуринью манкунианцы завоевали трофей, что позволит им в новом сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

Год назад «Реал» уже начинал сезон победой в матче за Суперкубок УЕФА, обыграв в норвежском Тронхейме испанскую «Севилью» со счетом 3:2. В итоге команда под руководством Зинедина Зидана провела один из лучших своих сезонов, став первым клубом, кому удалось дважды подряд победить в новейшей истории Лиги чемпионов.

9 августа 2016 года «Реал» вышел на поле против «Севильи» без своего лидера — португальского форварда Криштиану Роналду, который в итоге забил два мяча в финале Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом» (4:1). Год назад Роналду восстанавливался после травмы, полученной в финале чемпионата Европы в составе сборной Португалии. Планировалось, что Роналду пропустит и предстоящую встречу в Скопье, учитывая, что ему вновь пришлось большую часть летнего отпуска играть за сборную — на сей раз на Кубке конфедераций в России.

Однако Роналду поехал с командой в Македонию и попадет в заявку на матч, хотя португалец не играл в контрольных встречах и провел лишь несколько тренировок. Роналду — настоящий профессионал, рассказал Зидан, и сумел хорошо подготовиться к сезону даже на отдыхе. В июне Роналду заявил о том, что собирается покинуть «Реал», но в итоге передумал и начинает в Мадриде девятый сезон.

Шесть трофеев «Реала»

На счету «Реала» три Суперкубка УЕФА (в 2002, 2014, 2016), а также 33 титула чемпиона Испании, 19 кубков Испании и пять побед в межконтинентальных клубных соревнованиях. В новом сезоне «королевский» клуб будет бороться за шесть трофеев, два из которых может завоевать уже в августе. 13 и 16 августа состоятся матчи за Суперкубок Испании с «Барселоной» — этим трофеем «Реал» владел девять раз. Помимо чемпионата и Кубка Испании, «Реалу» предстоят матчи Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, запланированного на декабрь в ОАЭ.

Накануне старта в напряженном сезоне «Реал» пока на трансферном рынке занял выжидательную позицию. Главная цель руководства мадридцев — французский форвард «Монако» Килиан Мбаппе, за которого просят порядка €180 млн. Покинул команду португальский защитник Пепе, и вместо него из аренды отозван 20-летний Хесус Вальехо, выступавший за «Сарагосу» и немецкий «Айнтрахт». Ушли в аренду Хамес Родригес (в мюнхенскую «Баварию») и Фабиу Коэнтрау (в «Спортинг» из Лиссабона), нападающий Альваро Мората отправился в английский «Челси». Замену в «Реале» нашли лишь почти не игравшему Коэнтрау, заполучив французского защитника Тео Эрнандеса, в прошлом сезоне выступавшего за «Алавес».

«Манчестер Юнайтед» наконец возвращается в Лигу чемпионов, при этом прошлогоднее шестое место в чемпионате не устроило Жозе Моуринью и клубное руководство. В отличие от «Реала», английский клуб уже серьезно усилил состав — в общей сложности около €166 млн было потрачено на бельгийского форварда Ромелу Лукаку («Эвертон»), сербского хавбека Неманью Матича («Челси») и шведского защитника Виктора Линделефа («Бенфика», Португалия). Покинули же команду из Манчестера ветераны Уэйн Руни и Златан Ибрагимович.

Португалец Жозе Моуринью в 2010−13 годах тренировал «Реал», при этом после ухода из мадридского клуба ранее с ним не встречался. С «Реалом» Моуринью выиграл чемпионат Испании, однако Лига чемпионов так ему и не покорилась — в отличие от «Порту» и итальянского «Интера», где он работал ранее. Хотя в «Реале» Моуринью имеет наивысший в карьере процент побед (более 71), этот период не считается для португальца самым удачным. Сезон-2012/13 сам Моуринью и вовсе считает худшим в своей тренерской карьере.

Суперкубок выигрывал даже «Зенит»

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет на стадионе имени Филипа II в Скопье, начало — 21:45 мск. Главным арбитром назначен Джанлука Рокки из Италии. В день игры в столице Македонии ожидается около 40 градусов тепла.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разыгрывает Суперкубок с 1972 года, в нынешнем году матч пройдет в 42-й раз. По пять титулов завоевали испанская «Барселона» и итальянский «Милан», три трофея у «Реала» и английского «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» выиграл Суперкубок один раз — в 1991 году. 26 лет назад в ранге обладателя Кубка кубков команда Алекса Фергюсона на домашнем стадионе «Олд Траффорд» победила владельца Кубка чемпионов — югославскую «Црвену Звезду» (1:0) благодаря мячу шотландца Брайана Макклэйра.

В 2008 году Суперкубок УЕФА завоевал российский «Зенит», победив «Манчестер Юнайтед», который проиграл трофей также в 1999 году — итальянскому «Лацио».