Призрак Криштиану и дьявольская жара

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ПОЧТИ 40 ГРАДУСОВ

…И о погоде. Во вторник в столице Македонии ожидается переменная облачность, температура поднимется до 37 градусов выше нуля.

Жуткая жара — главная тема британских СМИ накануне Суперкубка УЕФА, никакой Криштиану Роналду и новички «Манчестер Юнайтед» не сравнятся. У Mirror даже вышла такая шапка: «МЮ» сыграет с «Реалом» при 40-градусной жаре! Преувеличили, как обычно, конечно, — синоптики ожидают похолодание к вечеру до «каких-то» 32.

Но боссы УЕФА уже пообещали: если будет минимум «+32», то на 30-й и 75-й минутах матч остановят на водопой. Для еврокубковых турниров это редкость, но в данном случае выхода нет: в такую жару есть риск получить тепловой удар, и никакой атлетизм и бычье здоровье не спасут.

МОУРИНЬЮ ХОЧЕТ БЭЙЛА

Жозе Моуринью, правда, погодные условия не волнуют. На предматчевой пресс-конференции он пошутил на эту тему: «Хотел, чтобы команда готовилась в условиях жары, но в Манчестере целыми днями лили дожди». Куда больше португальца интересует трансферная тема. За пару дней до матча дефибриллятор слухов в очередной раз оживил тему перехода Бэйла в «Манчестер Юнайтед», а сам Моуринью неожиданно поддержал ее. «Если Гарет сыграет, значит, Зидан хочет оставить его у себя. Но если Бэйл хочет уйти — мы будем ждать его».

А пока Моуринью приходится комплектовать состав без валлийской звезды. У британцев есть национальная забава — перед матчами все болельщики и журналисты пытаются угадать основной состав. Но перед стартовыми играми сезона это сделать особенно сложно. Особенно сейчас, когда очень многие клубы научились использовать непохожие друг на друга тактические схемы. «МЮ» в их числе — во время предсезонных турниров Моуринью использовал и расстановку 4−2−3−1, и 3−5−2, и родственные им. Поэтому предсказать даже схему «Юнайтед» без помощи португальца невозможно.

Для «МЮ» это большой плюс. «Реал» при Зидане превратился в монстр-трак, под толстенными колесами которого погибает все живое. И только тактическая пластичность даст шанс на успех. Поэтому «Манчестер Юнайтед» нужно как следует подготовиться, чтобы Моуринью выиграл единственный европейский трофей, которого у него еще нет.

РОНАЛДУ НА СКАМЕЙКЕ?

Но не все будет зависеть от мощи Лукаку, мастерства Погба и спокойствия Де Хеа. Важен фактор Криштиану Роналду. Португалец не играл за «Реал» с финала Лиги чемпионов, а к тренировкам вернулся только 5 августа. Правда, 1-го, еще находясь в отпуске, Криштиану начал заниматься сам, но вряд ли успел набрать приличную форму.

Испанцы тоже гадали — думали, полетит ли Роналду в Македонию или нет. Полетел. В понедельник утром «Королевский клуб» торжественно объявил состав из 24 футболистов, где около цифры 7 сияла фамилия Роналду. Именно сияла. Помните, после недавних обвинений в допинге он сам написал в Инстаграме, что насекомые слетаются на его свет?

Так выйдет ли Роналду на поле? Всезнающая мадридская газета Marca утверждает, что Зидан хочет поберечь своего лидера до воскресенья, когда «Реалу» предстоит первый раунд Суперкубка Испании с «Барселоной». Но Криштиану, как мы знаем, может и со скамейки запасных помочь своей команде добиться успеха.