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7 августа 2017, 20:57 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Зидан: Жаркая погода не станет преимуществом «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА

СКОПЬЕ, 7 августа. /ТАСС/. Футболисты испанского «Реала» не получат преимущества в матче за Суперкубок УЕФА против английского «Манчестер Юнайтед» из-за жары, которая установилась в Македонии. Об этом тренер мадридского клуба Зинедин Зидан заявил на предматчевой пресс-конференции.

«Реал» в ранге победителя Лиги чемпионов во вторник в Скопье сыграет против победителя Лиги Европы «Манчестер Юнайтед». В столице Македонии ожидается жара до 40 градусов.

«Погода не станет важным фактором и не даст нам преимущества. И мы, и “Манчестер” готовились к сезону в США, там было тоже жарко, так что они готовы к этому. В конце концов погоду мы не можем изменить», — отметил Зидан.

Ранее тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что он был бы рад пригласить в свою команду полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, если он действительно хочет покинуть мадридский клуб, как об этом пишут в СМИ.

«Бэйл — игрок “Реала”, это все, что я могу сказать, — продолжил тему Зидан. — Он с командой готовится к завтрашнему матчу. Все остальное меня не интересует, в том числе и слова Моуринью».

Матч между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» начнется в 21:45 мск.

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СКОПЬЕ, 7 августа. /ТАСС/. Капитан испанского футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос заявил, что тренер Жозе Моуринью не сыграл решающей роли в его карьере. Об этом Рамос сообщил на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед», тренером которого является Моуринью.
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