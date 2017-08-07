Зидан: Жаркая погода не станет преимуществом «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА

«Реал» в ранге победителя Лиги чемпионов во вторник в Скопье сыграет против победителя Лиги Европы «Манчестер Юнайтед». В столице Македонии ожидается жара до 40 градусов.

«Погода не станет важным фактором и не даст нам преимущества. И мы, и “Манчестер” готовились к сезону в США, там было тоже жарко, так что они готовы к этому. В конце концов погоду мы не можем изменить», — отметил Зидан.

Ранее тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что он был бы рад пригласить в свою команду полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, если он действительно хочет покинуть мадридский клуб, как об этом пишут в СМИ.

«Бэйл — игрок “Реала”, это все, что я могу сказать, — продолжил тему Зидан. — Он с командой готовится к завтрашнему матчу. Все остальное меня не интересует, в том числе и слова Моуринью».

Матч между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» начнется в 21:45 мск.