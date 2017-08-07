Защитник «Реала» Рамос заявил, что тренер Моуринью не сыграл большой роли в его карьере

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Рамос и Моуринью работали в «Реале» в 2010—2013 годах. Именно при Моуринью Рамос стал играть в центре обороны, а не на правом фланге.

Футбол Суперкубок 2017 8.08.2017, 21:45 -:- Реал Манчестер Юнайтед

«Не думаю, что Моуринью изменил мою карьеру. Да, я многому научился при нем, но он был одним из тех тренеров, у которых я что-то перенял», — отметил Рамос.

Сравнивая Моуринью и нынешнего тренера «Реала» Зинедина Зидана, Рамос отметил следующее: «Возможно, Зидан лучше чувствует игроков, потому что имеет огромный опыт как футболист. В любом случае, оба специалиста — великолепные тренеры».

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 8 августа в Скопье. «Реал» в сезоне-2016/17 стал победителем Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы. Матч начнется в 21:45 мск.