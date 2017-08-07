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7 августа 2017, 20:58 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Защитник «Реала» Рамос заявил, что тренер Моуринью не сыграл большой роли в его карьере

СКОПЬЕ, 7 августа. /ТАСС/. Капитан испанского футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос заявил, что тренер Жозе Моуринью не сыграл решающей роли в его карьере. Об этом Рамос сообщил на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед», тренером которого является Моуринью.

<em><span class=error>СКОПЬЕ</span> 7 августа. /ТАСС/.</em> Капитан испанского футбольного клуба Реал <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Рамос</span> заявил что тренер <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> не сыграл решающей роли в его карьере. Об этом <span class=error>Рамос</span> сообщил на <nobr>пресс-конференции</nobr> перед матчем за <span class=error>Суперкубок</span> <span class=error>УЕФА</span> против Манчестер Юнайтед тренером которого является <span class=error>Моуринью</span>. Увеличить
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Рамос и Моуринью работали в «Реале» в 2010—2013 годах. Именно при Моуринью Рамос стал играть в центре обороны, а не на правом фланге.

«Не думаю, что Моуринью изменил мою карьеру. Да, я многому научился при нем, но он был одним из тех тренеров, у которых я что-то перенял», — отметил Рамос.

Сравнивая Моуринью и нынешнего тренера «Реала» Зинедина Зидана, Рамос отметил следующее: «Возможно, Зидан лучше чувствует игроков, потому что имеет огромный опыт как футболист. В любом случае, оба специалиста — великолепные тренеры».

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 8 августа в Скопье. «Реал» в сезоне-2016/17 стал победителем Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы. Матч начнется в 21:45 мск.

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СКОПЬЕ, 7 августа. /ТАСС/. Футболисты испанского «Реала» не получат преимущества в матче за Суперкубок УЕФА против английского «Манчестер Юнайтед» из-за жары, которая установилась в Македонии. Об этом тренер мадридского клуба Зинедин Зидан заявил на предматчевой пресс-конференции.
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