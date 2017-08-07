Защитник «Реала» Рамос заявил, что тренер Моуринью не сыграл большой роли в его карьере
СКОПЬЕ, 7 августа. /ТАСС/. Капитан испанского футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос заявил, что тренер Жозе Моуринью не сыграл решающей роли в его карьере. Об этом Рамос сообщил на
пресс-конференции перед матчем за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед», тренером которого является Моуринью.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Рамос и Моуринью работали в «Реале» в 2010—2013 годах. Именно при Моуринью Рамос стал играть в центре обороны, а не на правом фланге.
«Не думаю, что Моуринью изменил мою карьеру. Да, я многому научился при нем, но он был одним из тех тренеров, у которых я
Сравнивая Моуринью и нынешнего тренера «Реала» Зинедина Зидана, Рамос отметил следующее: «Возможно, Зидан лучше чувствует игроков, потому что имеет огромный опыт как футболист. В любом случае, оба специалиста — великолепные тренеры».
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 8 августа в Скопье. «Реал» в сезоне-2016/17 стал победителем Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы. Матч начнется в 21:45 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter