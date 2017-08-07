Зидан впечатлен тем, в какой форме Роналду вернулся из отпуска

Роналду прилетел в Скопье вместе с командой, хотя ранее СМИ сообщали, что португалец не сыграет в матче. Из-за участия Роналду в Кубке конфедераций с 17 июня по 2 июля тренерский штаб «Реала» решил предоставить игроку отсроченный отпуск и разрешил не участвовать в предсезонном Международном кубке чемпионов. Игрок приступил к тренировкам 5 августа.

«Вокруг Роналду было много шума этим летом, как из-за футбола, так и из-за вещей, косвенно связанных с ним. Он абсолютно расслаблен и спокоен. Больше всего меня поразило то, в какой физической форме он вышел из отпуска, точно в такой же, как в день финала Лиги чемпионов», — отметил Зидан.

«Я не могу сказать точно, сыграет ли Роналду завтра. Для нас важнее тот факт, что он находится здесь с нами», — добавил тренер.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 8 августа в Скопье. «Реал» в сезоне-2016/17 стал победителем Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы.