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7 августа 2017, 20:48 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Зидан впечатлен тем, в какой форме Роналду вернулся из отпуска

СКОПЬЕ, 7 августа. /ТАСС/. Главный тренер испанского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан впечатлен тем, в какой физической форме вернулся из отпуска нападающий команды Криштиану Роналду. Об этом Зидан заявил на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок УЕФА, в котором мадридцы во вторник сыграют с английским «Манчестер Юнайтед».

Роналду прилетел в Скопье вместе с командой, хотя ранее СМИ сообщали, что португалец не сыграет в матче. Из-за участия Роналду в Кубке конфедераций с 17 июня по 2 июля тренерский штаб «Реала» решил предоставить игроку отсроченный отпуск и разрешил не участвовать в предсезонном Международном кубке чемпионов. Игрок приступил к тренировкам 5 августа.

«Вокруг Роналду было много шума этим летом, как из-за футбола, так и из-за вещей, косвенно связанных с ним. Он абсолютно расслаблен и спокоен. Больше всего меня поразило то, в какой физической форме он вышел из отпуска, точно в такой же, как в день финала Лиги чемпионов», — отметил Зидан.

«Я не могу сказать точно, сыграет ли Роналду завтра. Для нас важнее тот факт, что он находится здесь с нами», — добавил тренер.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 8 августа в Скопье. «Реал» в сезоне-2016/17 стал победителем Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы.

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Моуринью: Лига Европы не является большой мотивацией для футболистов

СКОПЬЕ, 7 августа. /ТАСС/. Победа в Лиге Европы не является большой мотивацией для футболистов, они не считают этот турнир футбольным Эльдорадо. Такое мнение на пресс-конференции перед Суперкубком УЕФА высказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
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