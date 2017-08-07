Зидан впечатлен тем, в какой форме Роналду вернулся из отпуска
СКОПЬЕ, 7 августа. /ТАСС/. Главный тренер испанского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан впечатлен тем, в какой физической форме вернулся из отпуска нападающий команды Криштиану Роналду. Об этом Зидан заявил на
пресс-конференции перед матчем за Суперкубок УЕФА, в котором мадридцы во вторник сыграют с английским «Манчестер Юнайтед».
Роналду прилетел в Скопье вместе с командой, хотя ранее СМИ сообщали, что португалец не сыграет в матче.
«Вокруг Роналду было много шума этим летом, как
«Я не могу сказать точно, сыграет ли Роналду завтра. Для нас важнее тот факт, что он находится здесь с нами», — добавил тренер.
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 8 августа в Скопье. «Реал» в сезоне-2016/17 стал победителем Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы.
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