Моуринью: Лига Европы не является большой мотивацией для футболистов
СКОПЬЕ, 7 августа. /ТАСС/. Победа в Лиге Европы не является большой мотивацией для футболистов, они не считают этот турнир футбольным Эльдорадо. Такое мнение на
пресс-конференции перед Суперкубком УЕФА высказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы сезона-2016/17, победив в финале голландский «Аякс» (2:0).
«Я
«Манчестер Юнайтед» во вторник в Скопье сыграет за Суперкубок против победителя Лиги чемпионов мадридского «Реала». В столице Македонии ожидается жара до 40 градусов. «Мы знали, что здесь будет такая жара. Я хотел подготовить команду, назначал тренировки в самое жаркое время, но в Манчестере каждый день шли дожди!» — посетовал Моуринью.
«Знаю, что в Мадриде другие условия, там настоящая жара. Соперник более адаптирован. Но нам ничего не остается, кроме как сыграть и наслаждаться моментом», — добавил португальский тренер.
Моуринью сообщил, что
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