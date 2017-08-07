Моуринью: Лига Европы не является большой мотивацией для футболистов

«Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы сезона-2016/17, победив в финале голландский «Аякс» (2:0).

«Я по-прежнему убежден, что выиграть Лигу Европы очень сложно. Приходится много играть, много летать. При этом есть проблемы с мотивацией, потому что Лига Европы — это не Эльдорадо для футболистов. Разница между Лигой Европы и Лигой чемпионов — в качестве», — сказал Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» во вторник в Скопье сыграет за Суперкубок против победителя Лиги чемпионов мадридского «Реала». В столице Македонии ожидается жара до 40 градусов. «Мы знали, что здесь будет такая жара. Я хотел подготовить команду, назначал тренировки в самое жаркое время, но в Манчестере каждый день шли дожди!» — посетовал Моуринью.

«Знаю, что в Мадриде другие условия, там настоящая жара. Соперник более адаптирован. Но нам ничего не остается, кроме как сыграть и наслаждаться моментом», — добавил португальский тренер.