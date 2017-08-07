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7 августа 2017, 18:18 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Милан» заявил на Лигу Европы Бонуччи и Билью

«Милан» включил в заявку на матчи 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Шкендии» защитника Леонардо Бонуччи и полузащитника Лукаса Билью. К матчам прошлого раунда турнира против «Университати» клуб не успел включить новичков в заявку на соревнование.

Отметим, что Бонуччи перешел из «Ювентуса» в «Милан» за 42 миллиона евро, а Билья сменил «Лацио» на «россонери» за 17 миллионов евро.

Напомним, что первый матч «Милан» — «Шкендия» состоится 17 августа в Италии, а ответный запланирован на 24 августа в Македонии.

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Новости Еврокубков

Моуринью: Лига Европы не является большой мотивацией для футболистов

Моуринью: Лига Европы не является большой мотивацией для футболистов

СКОПЬЕ, 7 августа. /ТАСС/. Победа в Лиге Европы не является большой мотивацией для футболистов, они не считают этот турнир футбольным Эльдорадо. Такое мнение на пресс-конференции перед Суперкубком УЕФА высказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
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