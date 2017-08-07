«Милан» заявил на Лигу Европы Бонуччи и Билью
«Милан» включил в заявку на матчи 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Шкендии» защитника Леонардо Бонуччи и полузащитника Лукаса Билью. К матчам прошлого раунда турнира против «Университати» клуб не успел включить новичков в заявку на соревнование.
Отметим, что Бонуччи перешел из «Ювентуса» в «Милан» за 42 миллиона евро, а Билья сменил «Лацио» на «россонери» за 17 миллионов евро.
Напомним, что первый матч «Милан» — «Шкендия» состоится 17 августа в Италии, а ответный запланирован на 24 августа в Македонии.
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