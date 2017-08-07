УЕФА наказал «Партизан» проведением двух еврокубковых матчей без зрителей

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Такое решение принято в связи с нарушением правил безопасности проведения матчей и противоправного действия болельщиков «Партизана». Нарушения зафиксированы на матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с черногорской «Будучностью» 11 июля и с греческим «Олимпиакосом» 25 июля — в третьем квалификационном раунде турнира. Оба матча проходили в Белграде.

На домашних матчах «Партизана» были зафиксированы следующие нарушения: блокировка лестниц на стадионе, использование болельщиками пиротехнических изделий, бросание на поле запрещенных предметов, выбегание болельщиков на поле, а также расистские выкрики.

Сербский клуб оштрафован на €130 тыс. и наказан проведением еще одного домашнего матча без зрителей условно с испытательным сроком в три года.