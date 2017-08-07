Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30611812/
7 августа 2017, 16:55 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

УЕФА наказал «Партизан» проведением двух еврокубковых матчей без зрителей

ТАСС, 7 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал сербский «Партизан» проведением двух домашних еврокубковых матчей без зрителей за некорректное поведение болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

<em>ТАСС 7 августа.</em> Союз европейских футбольных ассоциаций (<span class=error>УЕФА</span>) наказал сербский Партизан проведением двух домашних <span class=error>еврокубковых</span> матчей без зрителей за некорректное поведение болельщиков. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Такое решение принято в связи с нарушением правил безопасности проведения матчей и противоправного действия болельщиков «Партизана». Нарушения зафиксированы на матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с черногорской «Будучностью» 11 июля и с греческим «Олимпиакосом» 25 июля — в третьем квалификационном раунде турнира. Оба матча проходили в Белграде.

На домашних матчах «Партизана» были зафиксированы следующие нарушения: блокировка лестниц на стадионе, использование болельщиками пиротехнических изделий, бросание на поле запрещенных предметов, выбегание болельщиков на поле, а также расистские выкрики.

Сербский клуб оштрафован на €130 тыс. и наказан проведением еще одного домашнего матча без зрителей условно с испытательным сроком в три года.

Партизан
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

УЕФА подтвердил, что первый матч плей-офф ЛЕ «Утрехт» — «Зенит» пройдет в Нидерландах

УЕФА подтвердил, что первый матч плей-офф ЛЕ «Утрехт» — «Зенит» пройдет в Нидерландах

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» пройдет в Нидерландах 16 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Еще 7 новостей  Все новости

СМИ: шведский "Краунс" намерен вступить в КХЛ с сезона-2018/19

УЕФА подтвердил, что первый матч плей-офф ЛЕ "Утрехт" - "Зенит" пройдет в Нидерландах

"Тосно" объявил о подписании контракта с футболистом Быстровым

СМИ: шведский "Краунс" намерен вступить в КХЛ с сезона-2018/19

УЕФА подтвердил, что первый матч плей-офф ЛЕ "Утрехт" - "Зенит" пройдет в Нидерландах