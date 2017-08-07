Триумфаторы Лиги чемпионов («Реал») и Лиги Европы («МЮ») сыграют во вторник на арене «Филипп II» в Скопье. Синоптики ожидают, что температура воздуха в этот день может достигнуть 38 градусов.

Итальянской бригаде арбитров во главе с Джанлукой Рокки доверено обслуживать матч за Суперкубок УЕФА.