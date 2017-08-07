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7 августа 2017, 16:45 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Более 2 тысяч полицейских будут обеспечивать безопасность на матче «Реал» — МЮ

МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт. Более двух тысяч сотрудников полиции будут задействованы для обеспечения безопасности на матче за футбольный Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Юнайтед» в Скопье, сообщает АП со ссылкой на власти Македонии.

Триумфаторы Лиги чемпионов («Реал») и Лиги Европы («МЮ») сыграют во вторник на арене «Филипп II» в Скопье. Синоптики ожидают, что температура воздуха в этот день может достигнуть 38 градусов.

Итальянской бригаде арбитров во главе с Джанлукой Рокки доверено обслуживать матч за Суперкубок УЕФА.

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Новости Еврокубков

Роналду отправился вместе с «Реалом» в Скопье на матч за Суперкубок УЕФА

Роналду отправился вместе с «Реалом» в Скопье на матч за Суперкубок УЕФА

МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт. Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отправился вместе с командой в Скопье на матч за Суперкубок УЕФА против английского «Манчестер Юнайтед», сообщается на сайте испанской команды.
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