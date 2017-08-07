Более 2 тысяч полицейских будут обеспечивать безопасность на матче «Реал» — МЮ
МОСКВА, 7 авг —
Р-Спорт. Более двух тысяч сотрудников полиции будут задействованы для обеспечения безопасности на матче за футбольный Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Юнайтед» в Скопье, сообщает АП со ссылкой на власти Македонии.
Триумфаторы Лиги чемпионов («Реал») и Лиги Европы («МЮ») сыграют во вторник на арене «Филипп II» в Скопье. Синоптики ожидают, что температура воздуха в этот день может достигнуть 38 градусов.
Итальянской бригаде арбитров во главе с Джанлукой Рокки доверено обслуживать матч за Суперкубок УЕФА.
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