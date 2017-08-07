УЕФА подтвердил, что первый матч плей-офф ЛЕ «Утрехт» — «Зенит» пройдет в Нидерландах
МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что первый матч раунда
плей-офф квалификации Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» пройдет в Нидерландах 16 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Изначально планировалось, что встреча пройдет в Нидерландах 17 августа, позднее клубы попросили перенести ее на 16-е число.
Однако ранее в понедельник
«Клубы обсудили между собой предстоящие матчи. В итоге первая встреча будет сыграна 16 августа, а ответный матч состоится в
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