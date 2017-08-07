Изначально планировалось, что встреча пройдет в Нидерландах 17 августа, позднее клубы попросили перенести ее на 16-е число.

Однако ранее в понедельник пресс-служба УЕФА сообщила ТАСС, что матч перенесен в Санкт-Петербург.