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7 августа 2017, 16:12 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

УЕФА подтвердил, что первый матч плей-офф ЛЕ «Утрехт» — «Зенит» пройдет в Нидерландах

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» пройдет в Нидерландах 16 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Изначально планировалось, что встреча пройдет в Нидерландах 17 августа, позднее клубы попросили перенести ее на 16-е число.

Однако ранее в понедельник пресс-служба УЕФА сообщила ТАСС, что матч перенесен в Санкт-Петербург.

«Клубы обсудили между собой предстоящие матчи. В итоге первая встреча будет сыграна 16 августа, а ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 24 августа», — заявили в пресс- службе УЕФА.

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Новости Еврокубков

Фурсенко: ФК «Зенит» проведет первый матч ЛЕ с «Утрехтом» 16 августа в Нидерландах

Фурсенко: ФК «Зенит» проведет первый матч ЛЕ с «Утрехтом» 16 августа в Нидерландах

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 авг— Р-Спорт, Тарас Барабаш. Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Утрехтом» 16 августа в Нидерландах, заявил агентству «Р-Спорт» президент «сине-бело-голубых» Сергей Фурсенко.
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