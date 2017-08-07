Почему «Астана» не сможет перебить «Селтик» в квалификации Лиги чемпионов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Селтик» в числе самых результативных клубов квалификации Лиги чемпионов — девятое место (семь голов). «Астана» на 18-й строчке с пятью голами в активе.

При этом «кельты» вместе с московским ЦСКА делят первое место по надежности игры в обороны — 0 пропущенных мячей. Хотя стоит учесть, что российский клуб провел всего два матча, в то время как шотландцы четыре. «Астана» по этому показателю делит 15−29-е места среди команд, пропустивших по три мяча.

Также «Селтик» и «Астана» входят в тройку самых бьющих клубов квалификации. Шотландцы идут на первом месте (82 удара), казахстанцы на третьей позиции (63). И что интересно, на второй строчке расположилась «Легия» (69), остановленная казахстанским чемпионом в третьем раунде. Все идет к тому, что «Селтик» как минимум сохранит за собой нынешнюю позицию и не позволит «Астане» себя догнать.

Еще «Селтик» лидирует в списке клубов, подавших больше всего угловых — 38. «Астана» — 9−11-е места (19).

В то же время «Астане» и «Виктории Пльзень» принадлежит лидерство по наибольшему числу полученных желтых карточек — по 13.

Напомним, первый матч «Астана» и «Селтик» проведут 16 августа в Глазго, а ответная встреча состоится 22-го числа в столице Казахстана.

Победитель пары получит путевку в групповую стадию Лиги чемпионов, а проигравший сыграет в группе Лиги Европы.