Фурсенко: ФК «Зенит» проведет первый матч ЛЕ с «Утрехтом» 16 августа в Нидерландах

Согласно жеребьевке первый матч соперники должны были провести 17 августа в Нидерландах, а ответный — 24 августа в России.

Футбол Лига Европы 2017/2018 4-й отборочный раунд, 17.08.2017, 0:00 -:- Зенит Утрехт

Позже оба клуба направили в УЕФА письмо с просьбой перенести матч с 17 на 16 августа. На официальном сайте УЕФА хозяином первого матча значится «Зенит».

«У нас бумага пришла, что мы 16 августа в 18:00 играем в Голландии», — сказал Фурсенко по телефону, подтвердив, что ответный матч пройдет в Петербурге 24 августа.