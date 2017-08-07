Фурсенко: ФК «Зенит» проведет первый матч ЛЕ с «Утрехтом» 16 августа в Нидерландах
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 авг—
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Утрехтом» 16 августа в Нидерландах, заявил агентству «Р-Спорт» президент «сине-бело-голубых» Сергей Фурсенко.
Согласно жеребьевке первый матч соперники должны были провести 17 августа в Нидерландах, а ответный — 24 августа в России.
Позже оба клуба направили в УЕФА письмо с просьбой перенести матч с 17 на 16 августа. На официальном сайте УЕФА хозяином первого матча значится «Зенит».
«У нас бумага пришла, что мы 16 августа в 18:00 играем в Голландии», — сказал Фурсенко по телефону, подтвердив, что ответный матч пройдет в Петербурге 24 августа.
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