Более 50-ти тысяч зрителей посетили матчи «Астаны» и «Легии»
Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА «Астана» — «Легия» (Польша) посетили 51 037 зрителей, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Первый матч между «Астаной» и «Легией», который прошёл в Астане, на стадионе «Астана-Арена» собрал 26 100 зрителей.
Ответный матч, прошедший в Варшаве, на стадионе «Войска Польского» собрал 24 937 зрителей.
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