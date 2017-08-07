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7 августа 2017, 13:54 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Более 50-ти тысяч зрителей посетили матчи «Астаны» и «Легии»

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА «Астана» — «Легия» (Польша) посетили 51 037 зрителей, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов <span class=error>УЕФА</span> <span class=error>Астана</span> — <span class=error>Легия</span> (Польша) посетили 51 037 зрителей сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Первый матч между «Астаной» и «Легией», который прошёл в Астане, на стадионе «Астана-Арена» собрал 26 100 зрителей.

Ответный матч, прошедший в Варшаве, на стадионе «Войска Польского» собрал 24 937 зрителей.

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