«Селтик» понес потери перед играми с «Астаной» в Лиге чемпионов

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Футболист, имеющий гражданство Дании, получил травму колена в ответном матче с «Русенборгом» на стадии третьего квалификационного раунда. Защитник был заменен на 25-й минуте. Однако только недавно стало известно о сроках его восстановления — в строй он вернется только через шесть недель.

При этом это не первая потеря «Селтика». Ранее лазарет «кельтов» пополнил бельгийский защитник Дедрик Боята, который, по прогнозам врачей, должен вернуться в команду в сентябре.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 4-й отборочный раунд, 16.08.2017, 21:45 -:- Селтик Астана

Интересно, что в ответном матче в Норвегии Брендан Роджерс предпочел выпустить вместо Эрика Святченко номинального полузащитника из Израиля Нира Биттона. Не исключено, что он будет использоваться в обороне и дальше.

Причем Святченко только недавно оправился от травмы паха. И последняя травма колена могла оказаться куда более серьезной. И шесть недель, по заверениям врачей, не такой уж длительный срок для восстановления.

Вообще, интересная судьба у этого 25-летнего футболиста. Он является сыном харьковского художника Сергея Святченко, эмигрировавшего в Данию в 1990 году.

В Дании Эрик Святченко играл за все юношеские и молодежные сборные. В 2014 году обсуждался вопрос о его выступлении за сборную Украины, но игрок сделал выбор в пользу датской сборной. 25 марта 2015 года дебютировал в национальной сборной Дании в товарищеском матче против США (3:2). 7 сентября сыграл первую официальную игру за сборную, выйдя на замену в отборочной встрече чемпионата Европы-2016 против сборной Армении (0:0).

В «Селтик» перешел из датского «Мидтьюлланна». А контракт с «келтами» подписал на 4,5 года. При этом признавался лучшим футболистом чемпионата Дании сезона-2014/15.

Напомним, первый матч «Астана» и «Селтик» проведут 16 августа в Глазго, а ответная встреча состоится 22-го числа в столице Казахстана.

Победитель пары получит путевку в групповую стадию Лиги чемпионов, а проигравший сыграет в группе Лиги Европы.