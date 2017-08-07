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7 августа 2017, 12:44 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Роналду отправился вместе с «Реалом» в Скопье на матч за Суперкубок УЕФА

МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт. Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отправился вместе с командой в Скопье на матч за Суперкубок УЕФА против английского «Манчестер Юнайтед», сообщается на сайте испанской команды.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Португальский нападающий мадридского Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> отправился вместе с командой в <span class=error>Скопье</span> на матч за <span class=error>Суперкубок</span> <span class=error>УЕФА</span> против английского Манчестер Юнайтед сообщается на сайте испанской команды. Увеличить
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Матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов «Реалом» и «Манчестер Юнайтед», выигравшим Лигу Европы, пройдет в столице Македонии 8 августа.

В июле Marca сообщала, что Роналду не поможет «Реалу» в Суперкубке УЕФА, поскольку получил отпуск до конца июля. Минувший сезон у португальца затянулся из-за выступления на Кубке конфедераций в России.

В понедельник мадридская команда отправилась в Скопье, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан взял на игру 24 футболиста, включая Роналду.

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