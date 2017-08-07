Роналду отправился вместе с «Реалом» в Скопье на матч за Суперкубок УЕФА
МОСКВА, 7 авг —
Р-Спорт. Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отправился вместе с командой в Скопье на матч за Суперкубок УЕФА против английского «Манчестер Юнайтед», сообщается на сайте испанской команды.
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Матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов «Реалом» и «Манчестер Юнайтед», выигравшим Лигу Европы, пройдет в столице Македонии 8 августа.
В июле Marca сообщала, что Роналду не поможет «Реалу» в Суперкубке УЕФА, поскольку получил отпуск до конца июля. Минувший сезон у португальца затянулся
В понедельник мадридская команда отправилась в Скопье, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан взял на игру 24 футболиста, включая Роналду.
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