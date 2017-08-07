Зидан: «Реал» два раза подряд выиграл ЛЧ, теперь постараемся выиграть и в третий

«Нам удалось провести отпуск со своими семьями. Прошло пару недель, и я снова хочу работать. Я в полной мере насладился нашими успехами и очень счастлив. Потом прекрасно провёл отпуск со своей семьёй. Наши победы не сделали меня другим человеком. Я тружусь в поте лица, люблю футбол и свою работу.



Наш клуб всегда голоден до новых побед. Мы знаем, на каком уровне находимся и чего достигли, но всегда хотим большего, особенно учитывая то, как завершили прошедший сезон. Завоевание титулов — очень полезная штука, поскольку на старте нового сезона ты всегда хочешь повторения такого сценария.

Важно удачно начать сезон и добиться успеха в Суперкубке УЕФА против «Манчестер Юнайтед». Это очень важно. Мы понимаем, какое значение имеет первый официальный матч сезона. С другой стороны, преувеличивать тоже не стоит. Правда в том, что мы были великолепны на протяжении всего прошлого сезона, а не только в первые полгода, когда не проигрывали до января. Сезон получился для нас невероятным. Проигранных матчей было очень мало, мы действовали чрезвычайно успешно. Наша цель осталась прежней. У нас хороший состав, и мы постараемся всё повторить.



В этом клубе, с его историей, каждый понимает, где он находится, и обладает чрезвычайной мотивацией выигрывать снова и снова. Мы рассчитываем выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд, но легко нам не будет. Тем не менее такова наша цель, и мы будем сражаться, чтобы её достичь. Мы два раза подряд выиграли этот турнир. Постараемся выиграть и в третий, — цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.