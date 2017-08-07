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7 августа 2017, 12:13 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Первый матч Лиги Европы между «Зенитом» и «Утрехтом» пройдет в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу между российским «Зенитом» и голландским «Утрехтом» пройдет в Санкт-Петербурге, а не в Нидерландах, как планировалось ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

<em>МОСКВА 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей <span class=error>Карташов</span>/.</em> Первый матч раунда <nobr>плей-офф</nobr> квалификации Лиги Европы по футболу между российским Зенитом и голландским Утрехтом пройдет в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> а не в Нидерландах как планировалось ранее. Об этом ТАСС сообщили в <nobr>пресс-службе</nobr> Союза европейских футбольных ассоциаций (<span class=error>УЕФА</span>). Увеличить
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Изначально предполагалось, что встреча пройдет в Утрехте 17 августа, а ответная игра — в Санкт-Петербурге 24 августа.

«Было принято решение поменять матчи местами, и теперь первый матч “Зенит” проведет дома. Точная дата матча и время его начала будут определены 8 августа», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

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