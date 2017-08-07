Первый матч Лиги Европы между «Зенитом» и «Утрехтом» пройдет в Санкт-Петербурге

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Изначально предполагалось, что встреча пройдет в Утрехте 17 августа, а ответная игра — в Санкт-Петербурге 24 августа.