Роналду включён в заявку «Реала» на матч Суперкубка УЕФА с «Манчестер Юнайтед»
Нападающий Криштиану Роналду, который 5 августа возобновил тренировки с «Реалом», включён в заявку на матч Суперкубка УЕФА с «Манчестер Юнайтед».
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Встреча состоится 8 августа. Всего на игру главный тренер Зинедин Зидан взял 24 футболиста.
Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Начо, Марсело, Тео, Ашраф Хакими, Рафаэль Варан.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Карлос Касемиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Даниель Себальос.
Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.
Начало матча «Реал» — «Манчестер Юнайтед» — 21:45 мск.
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