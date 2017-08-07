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7 августа 2017, 11:59 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Роналду включён в заявку «Реала» на матч Суперкубка УЕФА с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Криштиану Роналду, который 5 августа возобновил тренировки с «Реалом», включён в заявку на матч Суперкубка УЕФА с «Манчестер Юнайтед».

Нападающий <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> который 5 августа возобновил тренировки с Реалом включён в заявку на матч <span class=error>Суперкубка</span> <span class=error>УЕФА</span> с Манчестер Юнайтед. Увеличить
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Встреча состоится 8 августа. Всего на игру главный тренер Зинедин Зидан взял 24 футболиста.

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Начо, Марсело, Тео, Ашраф Хакими, Рафаэль Варан.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Карлос Касемиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Даниель Себальос.

Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.

Начало матча «Реал» — «Манчестер Юнайтед» — 21:45 мск.

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Новости Еврокубков

Роналду отправился вместе с «Реалом» в Скопье на матч за Суперкубок УЕФА

Роналду отправился вместе с «Реалом» в Скопье на матч за Суперкубок УЕФА

МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт. Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отправился вместе с командой в Скопье на матч за Суперкубок УЕФА против английского «Манчестер Юнайтед», сообщается на сайте испанской команды.
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