«Мы ждали другого соперника». Фанат «Селтика» рассказал, что его шокировало в первый приезд в Астану

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«Мы ждали другого соперника. «Астана», конечно не самый лучший жребий, но «Селтик» чувствует себя комфортно в матчах с казахстанскими командами. На этот раз, нашему клубу предстоит провести первый матч в Шотландии. Я уверен, все решится в Казахстане. Многие фанаты планируют отправиться в Астану. Я уверен, что в этом году поддержка у «Селтика» будет очень шумной.

Я уже побывал в Астане. Мне очень понравилось в вашем городе. В первый приезд, мы были шокированы не только результатом, но и городом. Честно говоря, не ожидал такого. Это напомнило мне ОАЭ. Небоскребы посреди степи. Очень странное и необычное ощущение от посещения такого города. Мне удалось попробовать национальные блюда, у них очень специфический вкус. К сожалению, пиво у вас варить не умеют. А в остальном, в Казахстане было комфортно.

Я уверен, это противостояние будет упорным. Все может решить один точный удар. Наша задача поддерживать команду и дома, и в гостях. Мы займемся этим. «Астана» не сможет победить!, — отметил О’Брайан.

Первый матч «Астана» и «Селтик» проведут 16 августа в Глазго, а ответная встреча состоится 22-го числа в Астане.

Победитель пары получит путевку в группу Лиги чемпионов, а проигравший сыграет на аналогичной стадии Лиги Европы.

Напомним, что команды уже встречались в третьем отборочном раунде прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Тогда «Астана» по сумме двух матчей (1:1, 1:2) уступила «Селтику».

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