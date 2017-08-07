Как «Астане» расколдовать ворота «Селтика», или что нужно знать о лидерах «кельтов»

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Правда, за это время «Селтик» под руководством Брендана Роджерса стал еще сильнее. В ходе нынешней отборочной кампании никому из соперников не удавалось поразить ворота «кельтов». Так, во втором раунде был повержен североирландский клуб «Линфилд» (0:2 дома, 0:6 в гостях). В этих играх по два мяча провели Скотт Синклер и Томас Рогич, а также отличился Стюарт Армстронг. Плюс автогол в пассиве Марка Хоги.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 4-й отборочный раунд, 16.08.2017, 21:45 -:- Селтик Астана

В третьем раунде «Селтик» оказался удачливее норвежского «Русенборга». Первая игра в Шотландии завершилась вничью 0:0, а в ответной «Селтик» вырвал победу благодаря единственному голу, забитому на 69-й минуте Джеймсом Форрестом. То есть это к тому, что первая игра на выезде не дает никакого преимущества «Астане» по сумме двухраундового противостояния. «Кельты» за период работы с Бренданом Роджерсом не только стабилизировали игру в обороне, но и начали преуспевать в выездных матчах.

В связи с этим нелишне будет рассказать о ведущих футболистах шотландского клуба.

Так, ворота «Селтика» защищает опытный Крейг Гордон (34 года). В команде находится с 2014 года. До этого пять лет выступал за «Сандерленд», который в 2007 году выкупил его трансфер у шотландского «Хартса» за 13,5 миллионов евро. А годом ранее признавался лучшим игроком Шотландии.

Оборону цементируют 23-летний хорватский защитник Йозо Шимунович (на снимке). Прошел через все молодежные сборные Хорватии. В общей сложности провел 48 матчей. Перед играми с болгарами и мальтийцами в отборе на Евро-2016 на молодого защитника обратил внимание Анте Чачич. Но Йозо получил травму и выпал из поля зрения тренерского штаба сборной Хорватии. Позже на него и вовсе перестали обращать внимание, в результате чего он решил выступать за Боснию и Герцеговину. Кстати, не так давно интерес к защитнику, выступающему за «Селтик» с 2015 года, проявлял московский «Спартак». Но «красно-белые» навряд ли могли договориться о трансфере игрока из-за слишком высокой цены — в девять миллионов евро.

Ну, и нельзя не сказать о 30-летнем шведском защитнике Микаэле Лустиге. Цвета «Селтика» защищает с 2012 года, что не мешает ему регулярно вызываться в свою национальную сборную. В составе шотландского клуба трижды выигрывал чемпионат, а также становился победителем Кубка страны. Пользуется полным доверием у Брендана Роджерса.

Полузащита шотландцев состоит из таких игроков, как Скотт Браун, Скотт Синклер, Стюарт Армстронг, Томас Рогич и Джеймс Форрест.

Внимание, конечно же, заслуживает 28-летний Скотт Синклер, который в свое время побывал в «Челси» и «Манчестере Сити». Вот только заиграть в этих клубах не сумел. А вот в «Астон Вилле», откуда перебрался в «Селтик» в 2016 году, у него неплохо получалось попадать в состав. За сезон-2015/2016 провел 30 матчей и забил два гола. Также дважды отличился в текущей квалификации Лиги чемпионов.

Столько же забил и 24-летний полузащитник сборной Австралии Томас Рогич (на снимке). В системе «Селтика» находится почти пять лет. Шотландцы отдали за него австралийскому «Сентрал Кост Маринерсу» 400 тысяч фунтов стерлингов. Не сразу заиграл за нынешнюю команду, но сейчас является одним из ведущих ее игроков.

И как же без капитана команды 32-летнего Скотта Брауна, играющего сейчас на позиции центрального защитника. Пошел 11-й сезон как он бьется за клубные цвета «Селтика». При этом по-прежнему призывается в сборную Шотландии. Душа команды и раздевалки. Причем «Селтик» лишь второй клуб в его карьере. Первым был «Хиберниан».

Основными нападающими «келтов» являются ирландец Джонни Хейз, француз Мусса Дембеле и шотландец Ли Гриффитс. Пока им не удавалось отмечаться точными ударами в квалификационных раундах Лиги чемпионов. Надеемся, что не смогут они открыть счет своим голам и в играх с «Астаной». Хотя именно Ли Гриффитс в предыдущем сезоне не пустил «Астану» в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Как известно, после ничьей в столице Казахстана (1:1) глазговцы победили на своем поле — 2:1. Ли Гриффитс отличился в обоих матчах, а решающим оказался пенальти, реализованный Муссой Дембеле на 90-й минуте ответной встречи. У «Астаны» в первой игре забил Юрий Логвиненко.

Кроме упомянутого противостояния с «Селтиком», астанчане не встречались с представителями Шотландии.

Напомним, первый матч «Астана» и «Селтик» проведут 16 августа в Глазго, а ответная встреча состоится 22-го числа в Астане.

Победитель пары получит путевку в группу Лиги чемпионов, а проигравший сыграет на аналогичной стадии Лиги Европы.