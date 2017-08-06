Тренер «Селтика» бережет центрального защитника к матчу с «Астаной»
Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс не собирается рисковать здоровьем только восстановившегося после травмы колена центрального защитника Йозо Шимуновича в матче чемпионата Шотландии с «Килмарноком», сообщает Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Травма его уже не беспокоит, но мы должны понаблюдать за его состоянием. «Килмарнок» и «Астана» играют на искусственном газоне, поэтому нам нужно быть осторожными, — сказал Роджерс.
Отметим, что у «Селтика» перед матчами отборочного раунда
Первый матч состоится 16 августа в Глазго, ответный — 22 августа в Астане. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на первую игру: победа «Селтика» — 1.41, ничья — 4.5, победа «Астаны» — 7.4.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter