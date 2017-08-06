Тренер «Селтика» бережет центрального защитника к матчу с «Астаной»

— Травма его уже не беспокоит, но мы должны понаблюдать за его состоянием. «Килмарнок» и «Астана» играют на искусственном газоне, поэтому нам нужно быть осторожными, — сказал Роджерс.



Отметим, что у «Селтика» перед матчами отборочного раунда плей-офф с «Астаной» большие проблемы в центральной зоне защиты: из-за травм в ближайших играх команде не помогут Эрик Святченко и Дедрик Бойата.



Первый матч состоится 16 августа в Глазго, ответный — 22 августа в Астане. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на первую игру: победа «Селтика» — 1.41, ничья — 4.5, победа «Астаны» — 7.4.