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6 августа 2017, 21:19 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Тренер «Селтика» бережет центрального защитника к матчу с «Астаной»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс не собирается рисковать здоровьем только восстановившегося после травмы колена центрального защитника Йозо Шимуновича в матче чемпионата Шотландии с «Килмарноком», сообщает Sports.kz.

Главный тренер <span class=error>Селтика</span> <span class=error>Брендан</span> <span class=error>Роджерс</span> не собирается рисковать здоровьем только восстановившегося после травмы колена центрального защитника <span class=error>Йозо</span> Шимуновича в матче чемпионата Шотландии с Килмарноком сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Травма его уже не беспокоит, но мы должны понаблюдать за его состоянием. «Килмарнок» и «Астана» играют на искусственном газоне, поэтому нам нужно быть осторожными, — сказал Роджерс.

Отметим, что у «Селтика» перед матчами отборочного раунда плей-офф с «Астаной» большие проблемы в центральной зоне защиты: из-за травм в ближайших играх команде не помогут Эрик Святченко и Дедрик Бойата.

Первый матч состоится 16 августа в Глазго, ответный — 22 августа в Астане. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на первую игру: победа «Селтика» — 1.41, ничья — 4.5, победа «Астаны» — 7.4.

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