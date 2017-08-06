Анджелкович: Фаворитом будет «Краснодар», но у «Црвены» есть шанс на подвиг
Бывший игрок «Краснодара» Душан Анджелкович, выступающий за «Црвену Звезду», поделился ожиданиями от противостояния между командами в
плей-офф квалификации Лиги Европы.
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После того, как во время жеребьёвки нам не попался «Милан», мы хотели «Брюгге» или «Аустрию». Фаворитом противостояния будет «Краснодар», но если мы сыграем на своём поле так, как в предыдущих матчах, то у нас есть шанс на подвиг, — цитирует Анджелковича HotSport.
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