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6 августа 2017, 17:02 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Анджелкович: Фаворитом будет «Краснодар», но у «Црвены» есть шанс на подвиг

Бывший игрок «Краснодара» Душан Анджелкович, выступающий за «Црвену Звезду», поделился ожиданиями от противостояния между командами в плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Президент Галицкий не жалеет денег для того, чтобы «Краснодар» достиг топ-уровня, и клуб растёт правильным путём. Фундамент был заложен Славолюбом Муслиным, следующие тренеры продолжают его работу. Там есть Жоаозиньо, Гранквист, Мартынович, Газинский, Перейра, Лаборде… Они очень целеустремлённые и знают, как играть на результат.

После того, как во время жеребьёвки нам не попался «Милан», мы хотели «Брюгге» или «Аустрию». Фаворитом противостояния будет «Краснодар», но если мы сыграем на своём поле так, как в предыдущих матчах, то у нас есть шанс на подвиг, — цитирует Анджелковича HotSport.

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