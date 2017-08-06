Дмитрий Шомко: Попробуем стать первой казахстанской командой, которой удалось пройти «Селтик»
Один из ведущих футболистов «Астаны» Дмитрий Шомко прокомментировал итоги жеребьевки, согласно которой северянам в раунде
плей-офф Лиги чемпионов предстоит сыграть с шотландским «Селтиком».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— В принципе нормальная жеребьевка, возможно, мог бы попасться соперник полегче, но это судьба. Теперь мы обязаны приложить все силы, чтобы провести нормально первый матч, сделать задел перед домашней игрой. Постараемся в этом сезоне взять реванш у «Селтика» за прошлогоднее поражение. Пока ни один казахстанский клуб не смог пройти «Селтик», мы попробуем это сделать и выйти в группу Лиги чемпионов, — приводит слова игрока официальный сайт клуба.
— По информации СМИ два основных игрока «Селтика» пропустят матчи с «Астаной». Это будет плюсом для столичной команды?
— Я не думаю, что это дает преимущество, нужно отталкиваться от своего состояния. Надеюсь, к играм Лиги чемпионов мы подойдем в оптимальном состоянии, без травмированных игроков. Как вы знаете, мы уже себе обеспечили участие в групповом этапе Лиги Европы, но будем стараться, чтобы это была
— После матча с «Легией» вы немного хромали, как ваше самочувствие сейчас?
— Все нормально, в игровом эпизоде получил болезненный удар, но сейчас вновь готов тренироваться и играть в полную силу.
Напомним, первый матч «Астана» и «Селтик» проведут 16 августа в Глазго, а ответная встреча состоится 22-го числа в Астане.
Победитель пары получит путевку в группу Лиги чемпионов, а проигравший сыграет на аналогичной стадии Лиги Европы.
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