Дмитрий Шомко: Попробуем стать первой казахстанской командой, которой удалось пройти «Селтик»

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— В принципе нормальная жеребьевка, возможно, мог бы попасться соперник полегче, но это судьба. Теперь мы обязаны приложить все силы, чтобы провести нормально первый матч, сделать задел перед домашней игрой. Постараемся в этом сезоне взять реванш у «Селтика» за прошлогоднее поражение. Пока ни один казахстанский клуб не смог пройти «Селтик», мы попробуем это сделать и выйти в группу Лиги чемпионов, — приводит слова игрока официальный сайт клуба.

— По информации СМИ два основных игрока «Селтика» пропустят матчи с «Астаной». Это будет плюсом для столичной команды?

— Я не думаю, что это дает преимущество, нужно отталкиваться от своего состояния. Надеюсь, к играм Лиги чемпионов мы подойдем в оптимальном состоянии, без травмированных игроков. Как вы знаете, мы уже себе обеспечили участие в групповом этапе Лиги Европы, но будем стараться, чтобы это была все-таки Лига чемпионов.

— После матча с «Легией» вы немного хромали, как ваше самочувствие сейчас?

— Все нормально, в игровом эпизоде получил болезненный удар, но сейчас вновь готов тренироваться и играть в полную силу.

Напомним, первый матч «Астана» и «Селтик» проведут 16 августа в Глазго, а ответная встреча состоится 22-го числа в Астане.

Победитель пары получит путевку в группу Лиги чемпионов, а проигравший сыграет на аналогичной стадии Лиги Европы.