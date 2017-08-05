Фанаты «Селтика» после разгрома «Хартса» уверены в легкой победе над «Астаной»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Теперь я жду матчей с «Астаной». Уверен, это будет легкая победа. Думаю, дома мы забьем два или три мяча, а потом отправимся в Казахстан, где оформим выход в группу, — сказал фанат «Селтика» по имени Брайан в интервью TalkingBaws.



Первый матч команды проведут 16 августа в Глазго, ответный — 22 августа в Астане. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на первую игру: победа «Селтика» — 1.41, ничья — 4.5, победа «Астаны» — 7.4.