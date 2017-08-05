Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30598013/
5 августа 2017, 23:02 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Фанаты «Селтика» после разгрома «Хартса» уверены в легкой победе над «Астаной»

Крупная победа «Селтика» над «Хартсом» (4:1) в матче первого тура чемпионата Шотландии вселила оптимизм в сердца болельщиков команды из Глазго, сообщает Sports.kz.

Крупная победа <span class=error>Селтика</span> над <span class=error>Хартсом</span> (4:1) в матче первого тура чемпионата Шотландии вселила оптимизм в сердца болельщиков команды из Глазго сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

 — Теперь я жду матчей с «Астаной». Уверен, это будет легкая победа. Думаю, дома мы забьем два или три мяча, а потом отправимся в Казахстан, где оформим выход в группу, — сказал фанат «Селтика» по имени Брайан в интервью TalkingBaws.

Первый матч команды проведут 16 августа в Глазго, ответный — 22 августа в Астане. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на первую игру: победа «Селтика» — 1.41, ничья — 4.5, победа «Астаны» — 7.4.

Селтик
Новости Матчи Состав Статистика
Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»