Фанаты «Селтика» после разгрома «Хартса» уверены в легкой победе над «Астаной»
Крупная победа «Селтика» над «Хартсом» (4:1) в матче первого тура чемпионата Шотландии вселила оптимизм в сердца болельщиков команды из Глазго, сообщает Sports.kz.
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— Теперь я жду матчей с «Астаной». Уверен, это будет легкая победа. Думаю, дома мы забьем два или три мяча, а потом отправимся в Казахстан, где оформим выход в группу, — сказал фанат «Селтика» по имени Брайан в интервью TalkingBaws.
Первый матч команды проведут 16 августа в Глазго, ответный — 22 августа в Астане. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на первую игру: победа «Селтика» — 1.41, ничья — 4.5, победа «Астаны» — 7.4.
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