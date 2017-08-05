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5 августа 2017, 19:46 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Зенит» и «Утрехт» попросили УЕФА перенести первый матч с 17 на 16 августа

«Зенит» и «Утрехт» направили в УЕФА просьбу о переносе первого матча между командами в плей-офф квалификации Лиги Европы с 17 августа (четверг) на 16-е число (среда), сообщается на сайте голландского клуба.

Зенит и Утрехт направили в <span class=error>УЕФА</span> просьбу о переносе первого матча между командами в <nobr>плей-офф</nobr> квалификации Лиги Европы с 17 августа (четверг) на 16-е число (среда) сообщается на сайте голландского клуба. Увеличить
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Первая игра между командами должна пройти в Нидерландах.

В «Утрехте» не хотят проводить матч одновременно с игрой «Аякса», который 17 августа в Амстердаме примет «Русенборг». «Утрехт» предлагает провести первую игру с «Зенитом» 16 августа в 17:00 мск. Питерский клуб поддержал желание соперника, решение — за УЕФА.

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