«Зенит» и «Утрехт» попросили УЕФА перенести первый матч с 17 на 16 августа
«Зенит» и «Утрехт» направили в УЕФА просьбу о переносе первого матча между командами в
плей-офф квалификации Лиги Европы с 17 августа (четверг) на 16-е число (среда), сообщается на сайте голландского клуба.
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Первая игра между командами должна пройти в Нидерландах.
В «Утрехте» не хотят проводить матч одновременно с игрой «Аякса», который 17 августа в Амстердаме примет «Русенборг». «Утрехт» предлагает провести первую игру с «Зенитом» 16 августа в 17:00 мск. Питерский клуб поддержал желание соперника, решение — за УЕФА.
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