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5 августа 2017, 16:56 | Футбол: Еврокубки | Prosports.kz

Макгрегор: «Астана» — физически сильный соперник

Как в Шотландии восприняли результаты жеребьевки Лиги чемпионов?

Как в Шотландии восприняли результаты жеребьевки Лиги чемпионов? Увеличить
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Полузащитник «Селтика» Каллум Макгрегор поделился мнением о жребии, который вновь свел шотландцев с «Астаной» в Лиге чемпионов.

«Узнали о сопернике во время тренировки. Жребий оказался удачным для нас.

С нетерпением ожидаем возвращения в Казахстан. «Астана» — физически сильный соперник.

В прошлом сезоне они демонстрировали хороший футбол, однако мы были лучше, и прошли дальше. Думаю, нам помог наш опыт. Команде необходимо очень хорошо подготовиться к этим играм", — заявил Макгрегор.

Первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Астаной» и «Селтиком» состоится 16 августа на стадионе «Селтик Парк».

Напомним, из прошлого розыгрыша ЛЧ казахстанский клуб выбила команда из Глазго, победившая по сумме двух матчей (1:1, 2:1).

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