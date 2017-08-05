Макгрегор: «Астана» — физически сильный соперник
Как в Шотландии восприняли результаты жеребьевки Лиги чемпионов?
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Полузащитник «Селтика» Каллум Макгрегор поделился мнением о жребии, который вновь свел шотландцев с «Астаной» в Лиге чемпионов.
«Узнали о сопернике во время тренировки. Жребий оказался удачным для нас.
С нетерпением ожидаем возвращения в Казахстан. «Астана» — физически сильный соперник.
В прошлом сезоне они демонстрировали хороший футбол, однако мы были лучше, и прошли дальше. Думаю, нам помог наш опыт. Команде необходимо очень хорошо подготовиться к этим играм", — заявил Макгрегор.
Первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Астаной» и «Селтиком» состоится 16 августа на стадионе «Селтик Парк».
Напомним, из прошлого розыгрыша ЛЧ казахстанский клуб выбила команда из Глазго, победившая по сумме двух матчей (1:1, 2:1).
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