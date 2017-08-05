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Полузащитник «Селтика» Каллум Макгрегор поделился мнением о жребии, который вновь свел шотландцев с «Астаной» в Лиге чемпионов.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 4-й отборочный раунд, 16.08.2017, 21:45 -:- Селтик Астана

«Узнали о сопернике во время тренировки. Жребий оказался удачным для нас.

С нетерпением ожидаем возвращения в Казахстан. «Астана» — физически сильный соперник.

В прошлом сезоне они демонстрировали хороший футбол, однако мы были лучше, и прошли дальше. Думаю, нам помог наш опыт. Команде необходимо очень хорошо подготовиться к этим играм", — заявил Макгрегор.

Первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Астаной» и «Селтиком» состоится 16 августа на стадионе «Селтик Парк».

Напомним, из прошлого розыгрыша ЛЧ казахстанский клуб выбила команда из Глазго, победившая по сумме двух матчей (1:1, 2:1).