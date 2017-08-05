Владелец «Утрехта»: Мечтал о «Зените» во время жеребьёвки Лиги Европы
Владелец «Утрехта» Франс ван Сюмерен поделился впечатлениями от результата жеребьёвки раунда
плей-офф Лиги Европы, по итогам которой его команде достался в соперники российский «Зенит».
«Мечтал о «Зените» во время жеребьёвки. Матчи с ним станут отличной вывеской для клуба, болельщиков и команды. На выезде нам предстоит побывать в красивом городе. Жребий есть жребий, его нельзя поменять, но шансы есть против любого соперника. Мы не против любого оппонента. Я бы сказал тоже самое, если бы нам достался «Наполи» или «Ливерпуль», — цитирует ван Сюмерена AD.
В 2001 году Франс ван Сюмерен был
Первый матч «Утрехт» и «Зенит» проведут 17 августа, а ответный запланирован на 24 августа.
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