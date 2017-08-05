Владелец «Утрехта»: Мечтал о «Зените» во время жеребьёвки Лиги Европы

«Мечтал о «Зените» во время жеребьёвки. Матчи с ним станут отличной вывеской для клуба, болельщиков и команды. На выезде нам предстоит побывать в красивом городе. Жребий есть жребий, его нельзя поменять, но шансы есть против любого соперника. Мы не против любого оппонента. Я бы сказал тоже самое, если бы нам достался «Наполи» или «Ливерпуль», — цитирует ван Сюмерена AD.

В 2001 году Франс ван Сюмерен был вице-президентом нидерландской компании Mammoet, которая провела операцию по подъему российской затонувшей подводной лодки «Курск». Именно Франц в Москве успешно договорился с российским правительством о совершении операции.

Первый матч «Утрехт» и «Зенит» проведут 17 августа, а ответный запланирован на 24 августа.