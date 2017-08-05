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5 августа 2017, 16:53 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Владелец «Утрехта»: Мечтал о «Зените» во время жеребьёвки Лиги Европы

Владелец «Утрехта» Франс ван Сюмерен поделился впечатлениями от результата жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которой его команде достался в соперники российский «Зенит».

«Мечтал о «Зените» во время жеребьёвки. Матчи с ним станут отличной вывеской для клуба, болельщиков и команды. На выезде нам предстоит побывать в красивом городе. Жребий есть жребий, его нельзя поменять, но шансы есть против любого соперника. Мы не против любого оппонента. Я бы сказал тоже самое, если бы нам достался «Наполи» или «Ливерпуль», — цитирует ван Сюмерена AD.

В 2001 году Франс ван Сюмерен был вице-президентом нидерландской компании Mammoet, которая провела операцию по подъему российской затонувшей подводной лодки «Курск». Именно Франц в Москве успешно договорился с российским правительством о совершении операции.

Первый матч «Утрехт» и «Зенит» проведут 17 августа, а ответный запланирован на 24 августа.

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«Зенит» обсуждает с «Утрехтом» очередность проведения матчей

«Зенит» объявил о том, что продолжает обсуждение очередности проведения первого и ответного матчей с «Утрехтом», который достался питерской команде в соперники по итогам жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Европы.
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