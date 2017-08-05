«Селтик» хочет усилиться полузащитником «Манчестер Сити» перед «Астаной»

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По информации Daily Record, клуб намерен подписать вингера «Манчестер Сити» Патрика Робертса.



Отметим, что в прошлом сезоне Робертс уже играл за «Селтик», но на правах аренды: на счету 20-летнего полузащитника — 11 голов и 19 результативных передач в 49 матчах во всех турнирах.



Также «Селтик» заинтересован в подписании центрального защитника, поскольку в ближайших лигочемпионских матчах из-за травмы команде не помогут игроки этого амплуа Эрик Святченко и Дедрик Бойата.



Первый матч «Селтика» и «Астаны» пройдет 16 августа в Глазго, ответный — 22 августа в Астане. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на первую игру: победа «Селтика» — 1.41, ничья — 4.5, победа «Астаны» — 7.4.