Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30596287/
5 августа 2017, 16:10 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Селтик» хочет усилиться полузащитником «Манчестер Сити» перед «Астаной»

Шотландский «Селтик», соперник «Астаны» по отборочному раунду плей-офф Лиги Чемпионов, намерен укрепить проблемные позиции в преддверии предстоящих матчей, сообщает Sports.kz.

Шотландский <span class=error>Селтик</span> соперник <span class=error>Астаны</span> по отборочному раунду <nobr>плей-офф</nobr> Лиги Чемпионов намерен укрепить проблемные позиции в преддверии предстоящих матчей сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации Daily Record, клуб намерен подписать вингера «Манчестер Сити» Патрика Робертса.

Отметим, что в прошлом сезоне Робертс уже играл за «Селтик», но на правах аренды: на счету 20-летнего полузащитника — 11 голов и 19 результативных передач в 49 матчах во всех турнирах.

Также «Селтик» заинтересован в подписании центрального защитника, поскольку в ближайших лигочемпионских матчах из-за травмы команде не помогут игроки этого амплуа Эрик Святченко и Дедрик Бойата.

Первый матч «Селтика» и «Астаны» пройдет 16 августа в Глазго, ответный — 22 августа в Астане. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на первую игру: победа «Селтика» — 1.41, ничья — 4.5, победа «Астаны» — 7.4.

Селтик
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»