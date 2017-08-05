Станимир Стоилов: Кто из двух команд заслужит, тот и пройдет дальше
В раунде
плей-офф Лиги Чемпионов «Астане» в соперники попался многократный чемпион Шотландии «Селтик».
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Результаты жеребьевки в интервью
— «Селтик» — это знакомый нам соперник, мы с ними встречались в прошлом году. Думаю, что нас ждет тяжелое противостояние, но сейчас нам предстоит два матча в Чемпионате, поэтому пока все наши мысли об играх с «Ордабасы» и «Актобе». После чего будем думать уже о матче с шотландцами.
— Тот факт, что первый матч играем в гостях — это преимущество для «Астаны»?
— Я не думаю, что в действительности есть большая разница. В любом случае придется играть два матча — дома и на выезде. Кто из двух команд заслужит больше, тот и пройдет дальше.
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