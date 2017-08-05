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5 августа 2017, 14:26 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Шотландское СМИ назвало игроков «Астаны», которые представляют угрозу для «Селтика»

Издание Daily Record обозначило двух футболистов в составе «Астаны», которых следует опасаться «Селтику», сообщает Sports.kz.

Издание Daily Record обозначило двух футболистов в составе <span class=error>Астаны</span> которых следует опасаться <span class=error>Селтику</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Ганский форвард Патрик Твумаси и игрок национальной сборной ДР Конго Жуниор Кабананга — главная угроза для “Селтика”. Последний, 28-летний нападающий, уже забил 14 голов в этом сезоне, а также может добавить к ним 4 мяча за свою страну. Со своим ростом вблизи чужой штрафной он всегда нацелен на ворота. Твумаси, как и Кабананга, играл против “Селтика” в прошлом сезоне. Тогда он был в форме. В последних шести матчах в чемпионате Казахстана он забил 7 мячей», — пишет сайт.

Первый матч отборочного раунда плей-офф Лиги Чемпионов пройдет 16 августа в Глазго, ответный — 22 августа в Астане.

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