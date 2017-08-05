Шотландское СМИ назвало игроков «Астаны», которые представляют угрозу для «Селтика»
Издание Daily Record обозначило двух футболистов в составе «Астаны», которых следует опасаться «Селтику», сообщает Sports.kz.
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«Ганский форвард Патрик Твумаси и игрок национальной сборной ДР Конго Жуниор Кабананга — главная угроза для “Селтика”. Последний, 28-летний нападающий, уже забил 14 голов в этом сезоне, а также может добавить к ним 4 мяча за свою страну. Со своим ростом вблизи чужой штрафной он всегда нацелен на ворота. Твумаси, как и Кабананга, играл против “Селтика” в прошлом сезоне. Тогда он был в форме. В последних шести матчах в чемпионате Казахстана он забил 7 мячей», — пишет сайт.
Первый матч отборочного раунда
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