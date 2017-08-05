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5 августа 2017, 12:59 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Зенит» обсуждает с «Утрехтом» очередность проведения матчей

«Зенит» объявил о том, что продолжает обсуждение очередности проведения первого и ответного матчей с «Утрехтом», который достался питерской команде в соперники по итогам жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Европы.

«Друзья, хотим вам сообщить, что порядок проведения матчей с “Утрехтом” ещё обсуждается, так что пока не планируйте выезда», — сообщил «Зенит» в «Твиттере».

Изначально предполагалось, что первый матч «Зенит» и «Утрехт» проведут 17 августа в Нидерландах, а ответный в Санкт-Петербурге 24 августа.

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