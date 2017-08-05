«Зенит» обсуждает с «Утрехтом» очередность проведения матчей

«Друзья, хотим вам сообщить, что порядок проведения матчей с “Утрехтом” ещё обсуждается, так что пока не планируйте выезда», — сообщил «Зенит» в «Твиттере».

Изначально предполагалось, что первый матч «Зенит» и «Утрехт» проведут 17 августа в Нидерландах, а ответный в Санкт-Петербурге 24 августа.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Друзья, хотим вам сообщить, что порядок проведения матчей с «Утрехтом» еще обсуждается, так что пока не планируйте выезда.</p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/893763829305421828">5 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>