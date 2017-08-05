«Зенит» обсуждает с «Утрехтом» очередность проведения матчей
«Зенит» объявил о том, что продолжает обсуждение очередности проведения первого и ответного матчей с «Утрехтом», который достался питерской команде в соперники по итогам жеребьёвки раунда
плей-офф Лиги Европы.
«Друзья, хотим вам сообщить, что порядок проведения матчей с “Утрехтом” ещё обсуждается, так что пока не планируйте выезда», — сообщил «Зенит» в «Твиттере».
Изначально предполагалось, что первый матч «Зенит» и «Утрехт» проведут 17 августа в Нидерландах, а ответный в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter