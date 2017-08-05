«Селтик» определил стоимость билетов на матч с «Астаной»

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Так, для взрослого человека цена составит 28 фунтов стерлинга (12 500 тенге), льготная цена составит 18 фунтов стерлинга (8 000 тенге) и для лиц младше 13 лет билет обойдется в 15 фунтов стерлинга (6 700 тенге).