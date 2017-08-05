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5 августа 2017, 11:11 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

«Селтик» определил стоимость билетов на матч с «Астаной»

Объявлены цены на билеты на первый матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между шотландским «Селтиком» и «Астаной», сообщает KazFootball.kz.

Матч состоится 16 августа. Увеличить
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Так, для взрослого человека цена составит 28 фунтов стерлинга (12 500 тенге), льготная цена составит 18 фунтов стерлинга (8 000 тенге) и для лиц младше 13 лет билет обойдется в 15 фунтов стерлинга (6 700 тенге).

Напомним, первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдет в Глазго 16 августа на стадионе «Селтик Парк». Ответная встреча состоится 22 августа на «Астана Арене».

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