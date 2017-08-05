Мутко считает, что российским клубам достались проходимые соперники в еврокубках
Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал итоги жеребьёвки раундов
плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы для российских клубов.
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ЦСКА в раунде
«Я считаю, что в Лиге чемпионов у ЦСКА хорошие шансы. У “Краснодара” в Лиге Европы соперник посерьёзнее, чем у “Зенита”, но оба соперника проходимые. Мне кажется, что нашим клубам по силам справиться с задачами. У “Зенита” с такой комплектацией, с таким тренером всё должно быть нормально, ну, а “Краснодар”… у них появляется необходимый еврокубковый опыт, думаю, что и они справятся. Очень хочется, чтобы наши клубы прошли в основную сетку и Лиги чемпионов, и Лиги Европы, хочется им этого пожелать», — приводит слова Мутко «Интерфакс».
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