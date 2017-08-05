Мутко считает, что российским клубам достались проходимые соперники в еврокубках

ЦСКА в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет со швейцарский клубом «Янг Бойз», «Зенит» в раунде плей-офф Лиги Европы встретится с голландским «Утрехтом», «Краснодар» на этой же стадии этого же турнира поспорит за выход в основную сетку с сербской «Црвеной Звездой».



«Я считаю, что в Лиге чемпионов у ЦСКА хорошие шансы. У “Краснодара” в Лиге Европы соперник посерьёзнее, чем у “Зенита”, но оба соперника проходимые. Мне кажется, что нашим клубам по силам справиться с задачами. У “Зенита” с такой комплектацией, с таким тренером всё должно быть нормально, ну, а “Краснодар”… у них появляется необходимый еврокубковый опыт, думаю, что и они справятся. Очень хочется, чтобы наши клубы прошли в основную сетку и Лиги чемпионов, и Лиги Европы, хочется им этого пожелать», — приводит слова Мутко «Интерфакс».