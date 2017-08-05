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5 августа 2017, 1:00 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Мутко считает, что российским клубам достались проходимые соперники в еврокубках

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал итоги жеребьёвки раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы для российских клубов.

Президент Российского футбольного союза Виталий <span class=error>Мутко</span> прокомментировал итоги жеребьёвки раундов <nobr>плей-офф</nobr> Лиги чемпионов и Лиги Европы для российских клубов. Увеличить
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ЦСКА в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет со швейцарский клубом «Янг Бойз», «Зенит» в раунде плей-офф Лиги Европы встретится с голландским «Утрехтом», «Краснодар» на этой же стадии этого же турнира поспорит за выход в основную сетку с сербской «Црвеной Звездой».

«Я считаю, что в Лиге чемпионов у ЦСКА хорошие шансы. У “Краснодара” в Лиге Европы соперник посерьёзнее, чем у “Зенита”, но оба соперника проходимые. Мне кажется, что нашим клубам по силам справиться с задачами. У “Зенита” с такой комплектацией, с таким тренером всё должно быть нормально, ну, а “Краснодар”… у них появляется необходимый еврокубковый опыт, думаю, что и они справятся. Очень хочется, чтобы наши клубы прошли в основную сетку и Лиги чемпионов, и Лиги Европы, хочется им этого пожелать», — приводит слова Мутко «Интерфакс».

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