Мирон Маркевич: От киевского «Динамо» осталось только название
Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич после поражения киевского «Динамо» от «Янг Бойз» (0:2) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов подчеркнул, что
бело-голубые не входят в число команд, которые могут играть стабильно. По его словам, от динамовцев осталось только лишь название.
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— Вообще ничего не хочется говорить… Можно о тренерах
Напомним, что в первом матче «Динамо» одержало победу над «Янг Бойз» со счетом (3:1), но не сумело выйти в следующую стадию по сумме двух встреч.
|2.08.2017 21:15
|3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15
|Stade de Suisse Wankdorf
Главные тренеры
|Ади Хюттер
|Александр Хацкевич
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
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|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Гиль (Польша)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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