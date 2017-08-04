Мирон Маркевич: От киевского «Динамо» осталось только название

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— Вообще ничего не хочется говорить… Можно о тренерах что-то говорить, но не верю, что они так настроили, — приводит Football24 слова Маркевича. — Это не та команда, которая может стабильно играть. Я еще несколько месяцев назад сказал, что от «Динамо» осталось лишь название.

Напомним, что в первом матче «Динамо» одержало победу над «Янг Бойз» со счетом (3:1), но не сумело выйти в следующую стадию по сумме двух встреч.