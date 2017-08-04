Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30592882/
4 августа 2017, 23:58 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Мирон Маркевич: От киевского «Динамо» осталось только название

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич после поражения киевского «Динамо» от «Янг Бойз» (0:2) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов подчеркнул, что бело-голубые не входят в число команд, которые могут играть стабильно. По его словам, от динамовцев осталось только лишь название.

Бывший тренер сборной Украины Мирон <span class=error>Маркевич</span> после поражения киевского Динамо от <span class=error>Янг</span> <span class=error>Бойз</span> (0:2) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов подчеркнул что <nobr>бело-голубые</nobr> не входят в число команд которые могут играть стабильно. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Вообще ничего не хочется говорить… Можно о тренерах что-то говорить, но не верю, что они так настроили, — приводит Football24 слова Маркевича. — Это не та команда, которая может стабильно играть. Я еще несколько месяцев назад сказал, что от «Динамо» осталось лишь название.

Напомним, что в первом матче «Динамо» одержало победу над «Янг Бойз» со счетом (3:1), но не сумело выйти в следующую стадию по сумме двух встреч.

2.08.2017 21:15 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Турнир 15 Stade de Suisse Wankdorf
Янг Бойз 2:0 Динамо К
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Ади Хюттер Александр Хацкевич
Голы
13′ Гийом Оаро 99
90′ Жордан Лотомба  
Составы
Жордан Лотомба  
Гийом Оаро 99
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Гиль (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо К
Новости Матчи Состав Статистика
Янг Бойз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Юрген Клопп — о матче с «Хоффенхаймом»: «Ливерпулю» предстоит серьезный вызов

Юрген Клопп — о матче с «Хоффенхаймом»: «Ливерпулю» предстоит серьезный вызов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матчей 4-го отборочного турнира Лиги чемпионов с «Хоффенхаймом» подчеркнул, что мерсисайдцам достался серьезный соперник. По словам специалиста, команда из Германии обладает сильным составом.
Еще 7 новостей  Все новости
04 августа

Луиз Адриану и Промес бросили вызов Дзюбе и Кокорину

"Зенит" покупает еще одного игрока перед матчем со "Спартаком"

Очень плохие новости для нашей легкой атлетики