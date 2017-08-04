«Милан» уладил финансовые проблемы с регистрацией Бонуччи и Бильи
Защитник Леонардо Бонуччи и хавбек Лукас Билья могут быть внесены в заявку «Милана» на Лигу Европы. Клуб уладил проблемы с регистрацией обоих новичков, сообщает Football Italia.
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Бонуччи и Билья не были заявлены на матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Университатей» (1:0, 2:0), поскольку «Милан» испытывал трудности с доступом к финансовым облигациям. Теперь клубу удалось получить необходимые облигации, и они были депонированы. Это позволит Бонуччи и Билье принимать участие в официальных матчах «Милана».
Соперником «Милана» в раунде
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