«Милан» уладил финансовые проблемы с регистрацией Бонуччи и Бильи

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Бонуччи и Билья не были заявлены на матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Университатей» (1:0, 2:0), поскольку «Милан» испытывал трудности с доступом к финансовым облигациям. Теперь клубу удалось получить необходимые облигации, и они были депонированы. Это позволит Бонуччи и Билье принимать участие в официальных матчах «Милана».



Соперником «Милана» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы станет македонская «Шкендия». Матчи между командами пройдут 17 и 24 августа.