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— «Хоффенхайм» является сильной командой. У вас хороший коллектив, если вы занимаете четвертое место в чемпионате Германии, — приводит Liverpool Echo слова Клоппа. — Нам предстоит серьезный вызов, но я с нетерпением жду его. Нам предстоит сыграть с «Уотфордом», но параллельно мы будет готовиться к «Хоффенхайму». Это интересный опыт.