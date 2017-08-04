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4 августа 2017, 23:37 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Юрген Клопп — о матче с «Хоффенхаймом»: «Ливерпулю» предстоит серьезный вызов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матчей 4-го отборочного турнира Лиги чемпионов с «Хоффенхаймом» подчеркнул, что мерсисайдцам достался серьезный соперник. По словам специалиста, команда из Германии обладает сильным составом.

Главный тренер Ливерпуля <span class=error>Юрген</span> <span class=error>Клопп</span> в преддверии матчей 4-го отборочного турнира Лиги чемпионов с Хоффенхаймом подчеркнул что мерсисайдцам достался серьезный соперник. Увеличить
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— «Хоффенхайм» является сильной командой. У вас хороший коллектив, если вы занимаете четвертое место в чемпионате Германии, — приводит Liverpool Echo слова Клоппа. — Нам предстоит серьезный вызов, но я с нетерпением жду его. Нам предстоит сыграть с «Уотфордом», но параллельно мы будет готовиться к «Хоффенхайму». Это интересный опыт.

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