Юрген Клопп — о матче с «Хоффенхаймом»: «Ливерпулю» предстоит серьезный вызов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матчей 4-го отборочного турнира Лиги чемпионов с «Хоффенхаймом» подчеркнул, что мерсисайдцам достался серьезный соперник. По словам специалиста, команда из Германии обладает сильным составом.
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— «Хоффенхайм» является сильной командой. У вас хороший коллектив, если вы занимаете четвертое место в чемпионате Германии, — приводит Liverpool Echo слова Клоппа. — Нам предстоит серьезный вызов, но я с нетерпением жду его. Нам предстоит сыграть с «Уотфордом», но параллельно мы будет готовиться к «Хоффенхайму». Это интересный опыт.
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