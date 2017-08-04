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4 августа 2017, 20:43 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Наставник «Селтика» доволен новой встрече с «Астаной»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился мнением об итогах жеребьевки отборочного раунда плей-офф Лиги Чемпионов, где его команде предстоит сыграть с «Астаной», сообщает Sports.kz.

— Мы счастливы такой жеребьевке, хотя здесь всегда тяжело — кто бы ни попался. Радует, что мы уже знаем нашего соперника — мы играли с ним в прошлом году и прошли дальше. И вот, мы снова вместе в начале нашего путешествия. Мы знаем, что нас ждет там: отель, искусственный газон, тот же тренер и практически те же игроки. Эти матчи будут такими же тяжелыми, как и в прошлом году, поэтому мы должны подготовиться к ним. Ответный матч в гостях? Что ж, в прошлом матче мы акклиматизировались там довольно неплохо. Мы должны сделать положительный результат дома, а затем доделать работу в гостях, — сказал Роджерс.

Первый матч отборочного раунда плей-офф Лиги Чемпионов пройдет 16 августа в Глазго, ответный — 22 августа в Астане.

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