Наставник «Селтика» доволен новой встрече с «Астаной»

— Мы счастливы такой жеребьевке, хотя здесь всегда тяжело — кто бы ни попался. Радует, что мы уже знаем нашего соперника — мы играли с ним в прошлом году и прошли дальше. И вот, мы снова вместе в начале нашего путешествия. Мы знаем, что нас ждет там: отель, искусственный газон, тот же тренер и практически те же игроки. Эти матчи будут такими же тяжелыми, как и в прошлом году, поэтому мы должны подготовиться к ним. Ответный матч в гостях? Что ж, в прошлом матче мы акклиматизировались там довольно неплохо. Мы должны сделать положительный результат дома, а затем доделать работу в гостях, — сказал Роджерс.



Первый матч отборочного раунда плей-офф Лиги Чемпионов пройдет 16 августа в Глазго, ответный — 22 августа в Астане.