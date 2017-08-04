Миодраг Божович: «Црвена» Неймаров не покупает, но «Краснодару» будет и так тяжело

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— За «Црвеной Звездой» продолжаю внимательно следить, это важная команда в моей жизни, — начал Божович.

— Насколько она изменилась по сравнению с вашей «Црвеной»?

— Почти не изменилась. Там появились, может быть, 2−3 новых футболиста, но костяк по-прежнему тот же, что и был при мне. И вообще у Белграда — очень стабильная команда, Неймаров она не покупает (смеется). Там даже осталась прежняя схема расположения игроков на футбольном поле.

— Кого больше всего стоит опасаться «Краснодару»?

— Там есть, кого бояться. Например, нападающий Ричмонд Боаки — кажется, он сейчас лучший бомбардир отборочного турнира Лиги Европы (форвард из Ганы забил 7 голов в 5 матчах. — Прим. «СЭ»). Вот он, на мой взгляд, самый опасный в составе «Црвены». Еще есть Гелор Канга, которого вы наверняка хорошо помните по «Ростову». Отметил бы и голландца Митчелла Дональда. Он умеет вести игру и, кстати, тоже был в России (в 2014—2016 годах он принадлежал «Мордовии» и провел за нее 14 матчей. — Прим. «СЭ»).

— Раз вы их так хвалите, не хотите ли переманить их в тульский «Арсенал», чтобы «упросить жизнь» «Краснодару»?

— Я бы с удовольствием увидел их в «Арсенале», но у них в контрактах прописаны отступные. И нам их трудно забрать.

— То есть вы пытались вести с ними переговоры?

— Нет, их не было.

— Болельщики «Црвены» известны на всю Европу. Насколько тяжело будет в этой связи «Краснодару»?

— Краснодарцам будет очень трудно, потому что это лучшие болельщики не только в Европе, но и во всем мире. Ту атмосферу, которую они создают на стадионе, не описать. Думаю, тут их без лишней скромности можно назвать настоящим 12-м игроком на поле. На «Краснодар» в Белграде 100 процентов соберется полный стадион, и атмосфера будут очень горячей, поэтому российской команде будет по-настоящему непросто. Думаю, болельщики — это чуть ли не главный козырь «Црвены» в противостоянии с «Краснодаром».

— Если откинуть этот фактор, кто, на ваш взгляд, фаворит в этой паре?

— Шансы на выход в групповой турнир одинаковые — 50 на 50.

— Вы на чьей стороне будет в этих матчах?

— Если «Црвена Звезда» играла с тульским «Арсеналом», то я, конечно, болел бы за российский клуб (смеется). А в играх с «Краснодаром» буду болеть за свою бывшую команду.