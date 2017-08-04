«Краснодар» едет в гости к друзьям «Спартака»

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Самый титулованный клуб Сербии в России и так все прекрасно знают. В первую очередь, благодаря теплой и давней дружбе со «Спартаком». Начиналась она с братства красно-белых болельщиков, а затем плавно переместилась и на команды, которые за последние три года провели два товарищеских матча при праздничной атмосфере — первый в Москве в 2014-м в качестве открытия стадиона в Тушине, ответный — в Белграде нынешней весной. А еще в последнее время «Црвена Звезда» подружилась и с «Зенитом». У этой истории, впрочем, другие корни: коммерческие.

Почти два года, до мая 2017-го, белградцев возглавлял хорошо знакомый нам Миодраг Божович. В первом сезоне он завоевал золото, причем сделал это уверенно, сильно оторвавшись от извечного соперника «Партизана». Долгое время «Црвена» под руководством черногорца шагала к титулу и в прошлом чемпионате: выиграла регулярное первенство, опережала преследователей на шесть очков…

Но затем наступил дополнительный раунд, где набранные баллы делятся пополам и играется еще семь туров. Там красно-белые проиграли дважды, уступив «Партизану» не только золото, но и путевку в отбор Лиги чемпионов. Божович еще за три тура до конца, когда все стало ясно, подал в отставку.

Теперь «Црвену» возглавляет 47-летний местный специалист Владан Милоевич, который в свое время приводил «Чукарички» к победе в Кубке Сербии, а затем трудился на Кипре и в Греции. Нынешние белградцы — команда более чем крепкая. В восьми матчах нынешнего сезона во всех турнирах она еще не проиграла ни разу: шесть побед и две ничьих. Преимущество в игровом тонусе «Краснодару» точно не светит.

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В Лиге Европы, начиная с первого отборочного раунда, «Црвена» прошла одним за другим мальтийскую «Флориану», казахстанский «Иртыш» и «Спарту». Причем пражскую команду, от которой тот же «Краснодар» в свое время вылетал, она обыграла дважды.

Здесь есть много хорошо знакомых нам имен: Анджелкович, игравший в «Ростове» и «Краснодаре», Родич, оставивший след в «Зените», «Волге» и «Крыльях», бывший представитель «Амкара» Йовичич, Доналд и Ле Таллек из «Мордовии». А одним из лидеров команды можно смело назвать экс-ростовчанина Канга.

А еще в составе «Црвены» выступает лучший на сегодня бомбардир Лиги Европы — ганец Боаки, наколотивший в шести встречах семь голов. К нему, да и ко всей сербской команде, «Краснодару» обязательно стоит отнестись куда внимательнее, чем к скромному датскому «Люнгбю» в прошлом раунде. Битва предвидится очень серьезная.

Кстати, в рядах «быков» есть «шпион», который наверняка поможет в ходе подготовки: крайний защитник Ристич перебрался летом как раз из «Црвены». ​

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