Эскобар, Думбья, слезы Киева и Донецка. Что такое «Янг Бойз»
Все, что нужно знать о сопернике ЦСКА по 4-му отборочному раунду Лиги чемпионов.
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В БЕРНЕ ПРОИГРЫВАЛ ДАЖЕ ЭТО'О
То ли дело Лига Европы. Там «Янг Бойз» выступает куда успешнее. И пару раз пересекся с клубами из России. Шесть лет назад, выйдя из группы,
Впрочем, в последнее время «Янг Бойз» стал грозой не российских, а украинских клубов. В прошлом сезоне, прежде чем вылететь от менхенгладбахской «Боруссии», «пчелы» сенсационно выбили из Лиги чемпионов «Шахтер». Тогда все решила серия пенальти.
А на пути ко встрече с ЦСКА подопечные Адольфа Хюттера огорчили киевское «Динамо». Уступив в гостях 1:3, дома они быстро вышли вперед — с пенальти отличился 33-летний француз Оаро, главный бомбардир команды (в прошлом сезоне он наколотил 18 мячей). В самой концовке решающий удар головой нанес молодой защитник Лотомба.
Символично, что именно после успеха швейцарцев стало ясно: ЦСКА попадет при жеребьевке в число «сеяных». Надеемся, у Лотомбы после матчей с армейцами не будет повода сказать: «Я вас посеял, я вас и…».
НА ЦСКА УЖЕ ЗАРАБАТЫВАЛИ
Кстати,
Впрочем, Думбья, при всем к нему уважении, не мировая знаменитость. А вот другой
Сейчас звездных имен в заявке
Общая стоимость состава по оценке портала Transfermarkt составляет скромные 27,3 миллиона евро (ЦСКА для сравнения оценивается почти в 80 миллионов). Из любопытного: ганский защитник Нуху играл у Валерия Карпина в «Мальорке». Стоит также отметить, что этим летом «Янг Бойз» неплохо заработал, продав вратаря Мвого в «Лейпциг» за 5 миллионов, а опорника Закарию в менхенгладбахскую «Боруссию» — за 12, при этом серьезных покупок пока не совершал.
Но это для «Янг Бойз» привычная политика. Клуб умеет зарабатывать. Того же Думбья они привезли из Японии за 130 тысяч евро, а продали
СДЕРЖАТЬ НОВЫХ ДУМБЬЯ
На что ЦСКА стоит обратить внимание в первую очередь?
СОСТАВ
Вратари: Вельфли, фон Балльмоос, Цбинден.
Защитники: Бюрки, фон Берген, Вютрих, Бенито, Нуху (Гана), Лотомба, Йосс, Мбабу.
Полузащитники: Бертоне, Сулеймани (Сербия), Д. Соу, Раве (Франция), Шик (Австрия), Саного (Кот-д’Ивуар).
Нападающие: Герндт (Швеция), Фасснахт, Ассале (Кот-д’Ивуар), Нсаме (Франция), Янник Туре (Сенегал), Оаро (Франция).
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