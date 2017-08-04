Эскобар, Думбья, слезы Киева и Донецка. Что такое «Янг Бойз»

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В БЕРНЕ ПРОИГРЫВАЛ ДАЖЕ ЭТО'О

Желто-черные «пчелы» из Берна — опытные еврокубковые бойцы. С 2003 года клуб регулярно пробует свои силы на международной арене. В том числе в Лиге чемпионов (хотя чемпионом Швейцарии не был с сезона-1985/86). Нынешняя попытка пробиться в групповой турнир — уже пятая по счету. Четыре предыдущие заканчивались неудачами: в 2004-м швейцарцев не пустила дальше «Црвена Звезда», в 2010-м — «Тоттенхэм», в 2015-м — «Монако», а в прошлом — «Боруссия» М. Был, конечно, полуфинал Кубка чемпионов-59, но это уже совсем другая история.

То ли дело Лига Европы. Там «Янг Бойз» выступает куда успешнее. И пару раз пересекся с клубами из России. Шесть лет назад, выйдя из группы, желто-черные встретились в 1/32 финала с «Зенитом». Победили дома 2:1, а потом вели на «Петровском», но в итоге уступили 1:3. А в 2012-м они попали в одну группу с «Анжи», который тогда был еще на пике славы. В Черкизове махачкалинский клуб победил 2:0 — дубль сделал Это'О. А вот в Швейцарии, как и «Зенит», уступил — 1:3.

Впрочем, в последнее время «Янг Бойз» стал грозой не российских, а украинских клубов. В прошлом сезоне, прежде чем вылететь от менхенгладбахской «Боруссии», «пчелы» сенсационно выбили из Лиги чемпионов «Шахтер». Тогда все решила серия пенальти.

А на пути ко встрече с ЦСКА подопечные Адольфа Хюттера огорчили киевское «Динамо». Уступив в гостях 1:3, дома они быстро вышли вперед — с пенальти отличился 33-летний француз Оаро, главный бомбардир команды (в прошлом сезоне он наколотил 18 мячей). В самой концовке решающий удар головой нанес молодой защитник Лотомба.

Символично, что именно после успеха швейцарцев стало ясно: ЦСКА попадет при жеребьевке в число «сеяных». Надеемся, у Лотомбы после матчей с армейцами не будет повода сказать: «Я вас посеял, я вас и…».

НА ЦСКА УЖЕ ЗАРАБАТЫВАЛИ

Кстати, красно-синие уже имели дело с «Янг Бойз». Именно в этом клубе играл Сейду Думбья, прежде чем перебраться в Россию. В Швейцарии он оказался в 2008-м и произвел настоящий фурор, дважды став лучшим бомбардиром чемпионата. За два сезона он наколотил в местной лиге 50 голов. При этом у ивуарийца была необычная традиция: каждую неделю кардинально менять прическу. Думбья побывал и блондином, и «клеопатрой», и бритоголовым… «Модный приговор» отдыхает…

Впрочем, Думбья, при всем к нему уважении, не мировая знаменитость. А вот другой экс-игрок «Янг Бойз» — настоящая легенда. В конце 80-х контракт с клубом подписал Андрес Эскобар — тот самый колумбиец, который был застрелен болельщиком за автогол в матче чемпионата мира-94.

Сейчас звездных имен в заявке желто-черных нет. Ни один (!) из игроков не вызывается в свою сборную на регулярной основе. Богатый опыт есть разве что у ветерана Оаро, поигравшего за «ПСЖ», и у Сулеймани, проведшего более ста матчей за «Аякс». Плюс за плечами капитана команды фон Бергена выступления за «Герту» и «Чезену».

Общая стоимость состава по оценке портала Transfermarkt составляет скромные 27,3 миллиона евро (ЦСКА для сравнения оценивается почти в 80 миллионов). Из любопытного: ганский защитник Нуху играл у Валерия Карпина в «Мальорке». Стоит также отметить, что этим летом «Янг Бойз» неплохо заработал, продав вратаря Мвого в «Лейпциг» за 5 миллионов, а опорника Закарию в менхенгладбахскую «Боруссию» — за 12, при этом серьезных покупок пока не совершал.

Но это для «Янг Бойз» привычная политика. Клуб умеет зарабатывать. Того же Думбья они привезли из Японии за 130 тысяч евро, а продали красно-синим за семь миллионов.

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СДЕРЖАТЬ НОВЫХ ДУМБЬЯ

На что ЦСКА стоит обратить внимание в первую очередь?

Во-первых, швейцарцы принимают соперников на искусственном покрытии. Как тут не вспомнить про колено Акинфеева, про проблемы Дзагоева… Кстати, у стадиона в Берне, принимавшего матчи Euro-2008, есть еще несколько особенностей. Одно из кресел окрашено в красный цвет и на него никогда не продаются билеты. Место всегда занимает какой-то почетный гость. Кроме того, крыша арены представляет собой огромную солнечную батарею.

Во-вторых, в составе «Янг Бойз» полно неизвестных, но мощных, юрких молодых игроков, в том числе с африканскими корнями, которые опасны своими фланговыми прорывами и игрой на «стандартах». Киевское «Динамо» погорело именно на этом. А ведь расторопность армейской обороны в последнее время — больная тема.

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