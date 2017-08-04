УЕФА накажет «Легию» за баннер в честь погибших в Варшавском восстании
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Легии» за баннер перед началом ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Астаны» (1:0), информирует официальный сайт УЕФА. Встреча прошла 2 августа в Польше.
Тогда болельщики варшавского клуба вывесили огромный плакат в честь погибших в Варшавском восстании. На баннере немецкий солдат держит пистолет у головы мальчика на фоне польского флага.
«1944. Во время Варшавского восстания немцы убили 160 000 человек. Тысячи из них были детьми», — гласила надпись на баннере на английском языке.
Также «Легия» будет наказаны за блокировку фанатами лестничного прохода. Мера наказания станет известна 17 августа.
|2.08.2017 21:45
|3-й отборочный раунд
|Pepsi Arena (Wojska Polskiego)
Главные тренеры
|Яцек Магера
|Станимир Стойлов
Голы
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Составы
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Статистика
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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Судьи
|Главный судья
|Якоб Кехлет (Дания)
Обозначения
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