УЕФА накажет «Легию» за баннер в честь погибших в Варшавском восстании

Тогда болельщики варшавского клуба вывесили огромный плакат в честь погибших в Варшавском восстании. На баннере немецкий солдат держит пистолет у головы мальчика на фоне польского флага.

«1944. Во время Варшавского восстания немцы убили 160 000 человек. Тысячи из них были детьми», — гласила надпись на баннере на английском языке.

Также «Легия» будет наказаны за блокировку фанатами лестничного прохода. Мера наказания станет известна 17 августа.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pl" dir="ltr">Ta oprawa poszła w świat.<br> Kto nie wierzy niech zajrzy pod <a href="https://twitter.com/hashtag/Legia?src=hash">#Legia</a> lub <a href="https://twitter.com/hashtag/LEGAST?src=hash">#LEGAST</a>.<br> Piękny hołd dla <a href="https://twitter.com/hashtag/PowstanieWarszawskie?src=hash">#PowstanieWarszawskie</a> i przekaz dla świata. <a href="https://t.co/AozzT56yHO">pic.twitter.com/AozzT56yHO</a></p>— Krzysztof Bednarczyk (@zibi20201) <a href="https://twitter.com/zibi20201/status/892828182679871488">2 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>