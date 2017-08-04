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4 августа 2017, 18:46 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

УЕФА накажет «Легию» за баннер в честь погибших в Варшавском восстании

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Легии» за баннер перед началом ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Астаны» (1:0), информирует официальный сайт УЕФА. Встреча прошла 2 августа в Польше.

Тогда болельщики варшавского клуба вывесили огромный плакат в честь погибших в Варшавском восстании. На баннере немецкий солдат держит пистолет у головы мальчика на фоне польского флага.

«1944. Во время Варшавского восстания немцы убили 160 000 человек. Тысячи из них были детьми», — гласила надпись на баннере на английском языке.

Также «Легия» будет наказаны за блокировку фанатами лестничного прохода. Мера наказания станет известна 17 августа.

2.08.2017 21:45 3-й отборочный раунд Pepsi Arena (Wojska Polskiego)
Легия 1:0 Астана
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Яцек Магера Станимир Стойлов
Голы
76′ Якуб Червински 4
Составы
Якуб Червински 4
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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