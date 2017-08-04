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4 августа 2017, 16:21 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

«Селтик» почти в три раза дороже «Астаны»

Sports.kz, опираясь на данные авторитетного сайта Transfermarkt.de, сравнил стоимость футболистов «Астаны» и шотландского «Селтика», которые встретятся между собой в отборочном раунде плей-офф Лиги Чемпионов.

Sports.kz опираясь на данные авторитетного сайта Transfermarkt.de сравнил стоимость футболистов <span class=error>Астаны</span> и шотландского <span class=error>Селтика</span> которые встретятся между собой в отборочном раунде <nobr>плей-офф</nobr> Лиги Чемпионов. Увеличить
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Актуальная суммарная стоимость казахстанской команды составляет 17,45 миллиона евро. Состав чемпиона Шотландии оценивается сайтом в 49,7 миллиона евро.

Самый дорогой игрок «Астаны» — полузащитник Марин Томасов — 2 миллиона евро. Сразу четыре футболиста — Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Патрик Твумаси и Жуниор Кабананга — оцениваются в 1,2 миллиона евро.

У «Селтика» по этому показателю лидирует нападающий Мусса Дембеле — 5 миллионов евро. Далее идут полузащитники Скотт Браун и Скотт Синклер — по 4 миллиона евро и защитники Микаэль Лустиг и Йозо Шимунович — по 3,5 миллиона евро.

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