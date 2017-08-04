«Селтик» почти в три раза дороже «Астаны»
Sports.kz, опираясь на данные авторитетного сайта Transfermarkt.de, сравнил стоимость футболистов «Астаны» и шотландского «Селтика», которые встретятся между собой в отборочном раунде
плей-офф Лиги Чемпионов.
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Актуальная суммарная стоимость казахстанской команды составляет 17,45 миллиона евро. Состав чемпиона Шотландии оценивается сайтом в 49,7 миллиона евро.
Самый дорогой игрок «Астаны» — полузащитник Марин Томасов — 2 миллиона евро. Сразу четыре футболиста — Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Патрик Твумаси и Жуниор Кабананга — оцениваются в 1,2 миллиона евро.
У «Селтика» по этому показателю лидирует нападающий Мусса Дембеле — 5 миллионов евро. Далее идут полузащитники Скотт Браун и Скотт Синклер — по 4 миллиона евро и защитники Микаэль Лустиг и Йозо Шимунович — по 3,5 миллиона евро.
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