«Селтик» почти в три раза дороже «Астаны»

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Актуальная суммарная стоимость казахстанской команды составляет 17,45 миллиона евро. Состав чемпиона Шотландии оценивается сайтом в 49,7 миллиона евро.



Самый дорогой игрок «Астаны» — полузащитник Марин Томасов — 2 миллиона евро. Сразу четыре футболиста — Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Патрик Твумаси и Жуниор Кабананга — оцениваются в 1,2 миллиона евро.



У «Селтика» по этому показателю лидирует нападающий Мусса Дембеле — 5 миллионов евро. Далее идут полузащитники Скотт Браун и Скотт Синклер — по 4 миллиона евро и защитники Микаэль Лустиг и Йозо Шимунович — по 3,5 миллиона евро.