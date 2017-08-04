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4 августа 2017, 16:19 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Два центральных защитника и лучший бомбардир «Селтика» не сыграют против «Астаны»

«Селтик» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в преддверии матчей с «Астаной» в рамках отборочного раунда плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.

<span class=error>Селтик</span> столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в преддверии матчей с <span class=error>Астаной</span> в рамках отборочного раунда <nobr>плей-офф</nobr> Лиги Чемпионов сообщает Sports.kz. Увеличить
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К уже пребывающим в лазарете центральному защитнику Дедрику Бойата и главной ударной силе шотландской команды — нападающему Муссе Дембеле добавился еще один центрбек Эрик Святченко, получивший травму колена в ответной игре третьего раунда с норвежским «Русенборгом» (1:0).

Известно, что все трое пропустят оба матча квалификации плей-офф Лиги Чемпионов с «Астаной». Первая игра пройдет 16 августа в Глазго, ответная — 22 августа в Астане.

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