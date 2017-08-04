Два центральных защитника и лучший бомбардир «Селтика» не сыграют против «Астаны»
«Селтик» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в преддверии матчей с «Астаной» в рамках отборочного раунда
плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.
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К уже пребывающим в лазарете центральному защитнику Дедрику Бойата и главной ударной силе шотландской команды — нападающему Муссе Дембеле добавился еще один центрбек Эрик Святченко, получивший травму колена в ответной игре третьего раунда с норвежским «Русенборгом» (1:0).
Известно, что все трое пропустят оба матча квалификации
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