Два центральных защитника и лучший бомбардир «Селтика» не сыграют против «Астаны»

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К уже пребывающим в лазарете центральному защитнику Дедрику Бойата и главной ударной силе шотландской команды — нападающему Муссе Дембеле добавился еще один центрбек Эрик Святченко, получивший травму колена в ответной игре третьего раунда с норвежским «Русенборгом» (1:0).



Известно, что все трое пропустят оба матча квалификации плей-офф Лиги Чемпионов с «Астаной». Первая игра пройдет 16 августа в Глазго, ответная — 22 августа в Астане.