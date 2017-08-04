И снова здравствуйте… «Селтик»

Все, в общем, казалось бы, как всегда — да немного не так. Дело в том, что на этот раз первый поединок двухматчевого противостояния состоится в Глазго. Таким образом, окончательно судьба путевки в группу главного официального континентального футбольного клубного турнира будет решаться в столице нашего государства. А это уже, как, считается, говорят в Одессе, — две большие разницы.



Вспомним: и «Шахтер» в 2013-м, и сама «Астана» в прошлом году сначала играли на «Астана Арене», а потом уже отправлялись на «Селтик Парк». И такой формат двухразовых рандеву оказывался в итоге для казахстанских команд неудачным. Теперь же все будет иначе — уже чемпион нашей страны на родной синтетике станет добиваться необходимого ему после первого поединка результата.



Вспомним недолгую пока историю выступлений футбольной дружины из столицы нашей страны в еврокубках: до сих пор «Астана» ни разу не выбывала из этих турниров после того, как в двухматчевых сражениях навылет проводила ответный матч дома. Бывало, что висела буквально на волоске, как в истории с ХИКом, — но не вылетала никогда! Это чистая статистика. А факты, считается, — вещь, определенно, упрямая…

Безусловно, недооценивать шотландского футбольного гранда ни в коем случае нельзя. Ну, а как его можно недооценивать-то?! Все мы помним, что это за «Селтик». И слабее самих себя образца прошлого года глазвегианцы точно стать не успели.



В составе «кельтов» хватает как знакомых нам по прежним матчам с «Шахтером» и «Астаной» игроков, так и новых лиц. Все так же в строю неистовый и беспардонный капитан 32-летний Скотт Браун. Все столь же надежны и бескомпромиссны в обороне швед Микаэль Лустиг и гондурасец Эмилио Изагуирре. Не менее хорош, чем раньше, в полузащите местный воспитанник Джеймс Форрест. Совсем недавно был приобретен у «Манчестер Сити» за 4,3 миллиона евро 21-летний французский хавбек Оливье Нтшам (20 матчей — 3 забитых мяча в Серии А за «Дженоа», где играл на правах аренды, в прошлом сезоне). Пополнили свой состав этим летом «кельты» еще целым рядом новобранцев — как достаточно опытных, так и молодых перспективных. Таких, в частности, например, как 19-летний норвежский великан (196 см) Кристофер Айер из «Килмарнока».



Шотландскую команду продолжает тренировать все тот же англичанин Брендан Роджерс, что противостоял во главе «святых» в тренерской дуэли Станимиру Стоилову год назад, так что болгарский специалист должен отлично представлять себе, чего можно ждать нынче от «Селтика». Прямо обратное, впрочем, можно сказать и о наставнике «кельтов». Но это придает предстоящему противостоянию лишь некую дополнительную пикантность.



В целом, прекрасно понимаем, чего можно ждать от «Селтика», и мы. Это убежденный апологет британского стиля игры в футбол со всеми его атлетизмом, борьбой на втором этаже, агрессивностью в единоборствах — на грани фола и далеко за ней, безостановочным движением. Плавали, знаем… Но, думается, сегодняшней «Астане» есть, что противопоставить, пусть и эффективной, но все же достаточно прямолинейной и несколько примитивной игре «кельтов». Достанет в составе казахстанского чемпиона и стойких бойцов, и талантливых прыгунов



В общем, ждем. Надеемся. Верим. Надеемся на «Астану» и верим в нее же.