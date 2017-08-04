Роман Бабаев: Киевское «Динамо», думаю, тоже было не против «Янг Бойз»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итоги жеребьевки раунда
плей-офф Лиги чемпионов, где армейцы сыграют со швейцарским «Янг Бойз».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Довольны жеребьевкой?
— Сложно сказать, можно ли быть тут довольным на примере «Динамо». Киевляне, думаю, тоже были не против «Янг Бойз», но, как мы видим, в двухраундовом противостоянии
— Болельщики пишут, что ЦСКА достался чуть ли не самый простой соперник. Разделяете их мнение?
— Не понимаю, из каких критериев они исходят и дают такую оценку.
— Например, «Хоффенхайм»
— Понятно, что чемпионат Германии посерьезнее, но это все теория. А на практике мы видели, как киевское «Динамо», которое считалось фаворитом, уступило, а дальше пошла команда из Берна.
— Ответный матч состоится в Москве. Можно это назвать неким преимуществом?
— Это всегда неплохо, когда есть, скажем так, небольшой запас, и дома можно постараться сотворить маленькое чудо. Мы уже видели много таких примеров. Но лучше не рассчитывать на это, а постараться добиться комфортного результата уже в первом матче.
— Кого ЦСКА больше всего не хотел в соперники?
— Сложно дать однозначный ответ. Но если говорить по именам, то это, конечно, «Ницца». Французы выделяются среди других команд. В Стамбуле очень непросто играть. Как вы правильно заметили, немцы — представители очень сильного чемпионата и очень интересная команда — дебютант Лиги чемпионов.
— Вопрос не про Лигу чемпионов. Что с Игорем Акинфеевым, получившим травму в ответном матче с АЕК?
— Идет обследование.
— На что у него подозрение?
— Пока не могу ничего сказать. Давайте дождемся результатов. Они должны быть вечером, и мы опубликуем их вечером на сайте ЦСКА.
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