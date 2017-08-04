Роман Бабаев: Киевское «Динамо», думаю, тоже было не против «Янг Бойз»

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— Довольны жеребьевкой?

— Сложно сказать, можно ли быть тут довольным на примере «Динамо». Киевляне, думаю, тоже были не против «Янг Бойз», но, как мы видим, в двухраундовом противостоянии вице-чемпиона Украины выбили из Лиги чемпионов. Поэтому соперник у нас в любом случае очень серьезный. На кону — групповой турнир Лиги чемпионов. Поэтому, думаю, здесь не стоит ориентироваться на название команды. Надо понимать, что соперник, который, может быть, по именам не впечатляет, но конкретно в этих матчах может, что называется, прыгнуть выше головы. Поэтому ЦСКА должен быть максимально сконцентрирован и готов к серьезному противостоянию.

— Болельщики пишут, что ЦСКА достался чуть ли не самый простой соперник. Разделяете их мнение?

— Не понимаю, из каких критериев они исходят и дают такую оценку.

— Например, «Хоффенхайм» все-таки представляет бундеслигу — ведущий чемпионат.

— Понятно, что чемпионат Германии посерьезнее, но это все теория. А на практике мы видели, как киевское «Динамо», которое считалось фаворитом, уступило, а дальше пошла команда из Берна.

— Ответный матч состоится в Москве. Можно это назвать неким преимуществом?

— Это всегда неплохо, когда есть, скажем так, небольшой запас, и дома можно постараться сотворить маленькое чудо. Мы уже видели много таких примеров. Но лучше не рассчитывать на это, а постараться добиться комфортного результата уже в первом матче.

— Кого ЦСКА больше всего не хотел в соперники?

— Сложно дать однозначный ответ. Но если говорить по именам, то это, конечно, «Ницца». Французы выделяются среди других команд. В Стамбуле очень непросто играть. Как вы правильно заметили, немцы — представители очень сильного чемпионата и очень интересная команда — дебютант Лиги чемпионов.

— Вопрос не про Лигу чемпионов. Что с Игорем Акинфеевым, получившим травму в ответном матче с АЕК?

— Идет обследование.

— На что у него подозрение?

— Пока не могу ничего сказать. Давайте дождемся результатов. Они должны быть вечером, и мы опубликуем их вечером на сайте ЦСКА.