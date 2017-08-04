Лига Европы. «Зенит» сыграет с «Утрехтом», «Краснодар» — с «Црвеной Звездой»
Определились соперники российских клубов по раунду
плей-офф квалификации Лиги Европы.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Зенит» сыграет против «Утрехта», «Краснодар» встретится с «Црвеной Звездой». Первые матчи состоятся 17 августа, ответные — 24 августа.
Другие пары раунда плей-офф: «Шкендия» — «Милан», «Панатинаикос» — «Атлетик», «Осиек» — «Аустрия», «Аполлон» — «Митьюлланд», «Эвертон» — «Хайдук», «Брюгге» — АЕК (Афины), «Маритиму» — «Динамо» (Киев), «Домжале» — «Марсель», Вардар — «Фенербахче», «Аякс» — «Русенборг», «Легия» — «Шериф», «Вииторул» — «Зальцбург», «Альтах» — «Маккаби»
Напомним, в третьем квалификационном раунде «Зенит» по сумме двух матчей обыграл «Бней Иегуду» (2:1), «Краснодар» — «Лонгбю» (5:2).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter