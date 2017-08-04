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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30588058/
4 августа 2017, 14:29 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Лига Европы. «Зенит» сыграет с «Утрехтом», «Краснодар» — с «Црвеной Звездой»

Определились соперники российских клубов по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.

Определились соперники российских клубов по раунду <nobr>плей-офф</nobr> квалификации Лиги Европы. Увеличить
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«Зенит» сыграет против «Утрехта», «Краснодар» встретится с «Црвеной Звездой». Первые матчи состоятся 17 августа, ответные — 24 августа.

Другие пары раунда плей-офф: «Шкендия» — «Милан», «Панатинаикос» — «Атлетик», «Осиек» — «Аустрия», «Аполлон» — «Митьюлланд», «Эвертон» — «Хайдук», «Брюгге» — АЕК (Афины), «Маритиму» — «Динамо» (Киев), «Домжале» — «Марсель», Вардар — «Фенербахче», «Аякс» — «Русенборг», «Легия» — «Шериф», «Вииторул» — «Зальцбург», «Альтах» — «Маккаби» Т-А, БАТЭ — «Александрия», «Динамо» (Загреб) — «Скендербеу», «Лудогорец» — «Судува», «Партизан» — «Видеотон», «Виктория Пльзень» — АЕК (Ларнака), ПАОК — «Эстерсунд», «Хафнарфьордур» — «Брага».

Напомним, в третьем квалификационном раунде «Зенит» по сумме двух матчей обыграл «Бней Иегуду» (2:1), «Краснодар» — «Лонгбю» (5:2).

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