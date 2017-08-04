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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30588038/
4 августа 2017, 14:33 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Результаты жеребьёвки квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы

В Ньоне состоялась жеребьёвка квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы.

В <span class=error>Ньоне</span> состоялась жеребьёвка квалификационного раунда <nobr>плей-офф</nobr> Лиги Европы. Увеличить
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Предлагаем вашему вниманию её результаты.

«Шкендия» — «Милан»
«Осиек» — «Аустрия» Вена
«Црвена Звезда» — «Краснодар»
«Панатинаикос» — «Атлетик»
«Апполон» — Мидтьюлланн«
«Брюгге» — АЕК Афины
«Эвертон» — «Хайдук»
«Маритиму» — «Динамо» К
«Хабнарфьордюр» — «Брага»
«Вардар» — «Фенербахче»
«Аякс» — «Русенборг»
«Альтах» — «Маккаби Т-А»
«Утрехт» — «Зенит»
«Домжале» — «Марсель»
«Партизан» — «Видеотон»
«Легия» — «Шериф»
«Вииторул» — «Зальцбург»
«Виктория» Пльзень — АЕК Ларнака
«Динамо» З — «Сендербеу»
БАТЭ — «Александрия»
«Лудогорец» — «Судава»
ПАОК — «Эстерсунд».

Первые матчи состоятся 17 августа, ответные запланированы на 24 августа. Двадцать два победителя выйдут в групповой этап, где присоединятся к 16 командам с автоматическим пропуском в эту стадию и 10 проигравшим в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Жеребьевка группового этапа состоится 25 августа в Монако.
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