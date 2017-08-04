Результаты жеребьёвки квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы

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Предлагаем вашему вниманию её результаты.

«Шкендия» — «Милан»

«Осиек» — «Аустрия» Вена

«Црвена Звезда» — «Краснодар»

«Панатинаикос» — «Атлетик»

«Апполон» — Мидтьюлланн«

«Брюгге» — АЕК Афины

«Эвертон» — «Хайдук»

«Маритиму» — «Динамо» К

«Хабнарфьордюр» — «Брага»

«Вардар» — «Фенербахче»

«Аякс» — «Русенборг»

«Альтах» — «Маккаби Т-А»

«Утрехт» — «Зенит»

«Домжале» — «Марсель»

«Партизан» — «Видеотон»

«Легия» — «Шериф»

«Вииторул» — «Зальцбург»

«Виктория» Пльзень — АЕК Ларнака

«Динамо» З — «Сендербеу»

БАТЭ — «Александрия»

«Лудогорец» — «Судава»

ПАОК — «Эстерсунд».