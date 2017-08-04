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4 августа 2017, 13:26 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в раунде плей-офф футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 4 августа. Швейцарский футбольный клуб «Янг Бойз» стал соперником московского ЦСКА в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне.

Первый матч пройдет 15 или 16 августа ответная встреча состоится 22 или 23 августа. Увеличить
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Первый матч пройдет 15 или 16 августа, ответная встреча состоится 22 или 23 августа. Победитель сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов.

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