ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в раунде плей-офф футбольной Лиги чемпионов
ТАСС, 4 августа. Швейцарский футбольный клуб «Янг Бойз» стал соперником московского ЦСКА в раунде
плей-офф Лиги чемпионов. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне.
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Первый матч пройдет 15 или 16 августа, ответная встреча состоится 22 или 23 августа. Победитель сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов.
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