Результаты жеребьёвки квалификации плей-офф раунда Лиги чемпионов
В Ньоне состоялась жеребьёвка
плей-офф раунда Лиги чемпионов.
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Видимо, что-то случилось...
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Московский ЦСКА в ходе жеребьёвки попал на швейцарский «Янг Бойз» и проведёт первый матч на выезде.
Остальные пары
Путь чемпионов
«Карабах» — «Копенгаген»
АПОЭЛ — «Славия» Прага
«Олимпиакос» — «Риека»
«Селтик» — «Астана»
«Марибор» — «Хапоэль Б-Ш».
Путь представителей лиг
«Истанбул Башакшехир» — «Севилья»
«Янг Бойз» — ЦСКА
«Наполи» — «Ницца»
«Хоффенхайм» — «Ливерпуль»
«Спортинг» — «Стяуа».
Первые матчи состоятся 15/16 августа, ответные запланированы на 22/23 августа. Десять победителей раунда
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