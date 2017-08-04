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4 августа 2017, 13:30 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Результаты жеребьёвки квалификации плей-офф раунда Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьёвка плей-офф раунда Лиги чемпионов.

В <span class=error>Ньоне</span> состоялась жеребьёвка <nobr>плей-офф</nobr> раунда Лиги чемпионов. Увеличить
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Московский ЦСКА в ходе жеребьёвки попал на швейцарский «Янг Бойз» и проведёт первый матч на выезде.

Остальные пары плей-офф раунда Лиги чемпионов.

Путь чемпионов

«Карабах» — «Копенгаген»
АПОЭЛ — «Славия» Прага
«Олимпиакос» — «Риека»
«Селтик» — «Астана»
«Марибор» — «Хапоэль Б-Ш».

Путь представителей лиг

«Истанбул Башакшехир» — «Севилья»
«Янг Бойз» — ЦСКА
«Наполи» — «Ницца»
«Хоффенхайм» — «Ливерпуль»
«Спортинг» — «Стяуа».

Первые матчи состоятся 15/16 августа, ответные запланированы на 22/23 августа. Десять победителей раунда плей-офф присоединятся на групповом этапе к 22 клубам, которые получили автоматический пропуск в основную сетку. Жеребьевка группового этапа состоится в четверг 24 августа в Монако.
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