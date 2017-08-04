Результаты жеребьёвки квалификации плей-офф раунда Лиги чемпионов

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Московский ЦСКА в ходе жеребьёвки попал на швейцарский «Янг Бойз» и проведёт первый матч на выезде.

Остальные пары плей-офф раунда Лиги чемпионов.

Путь чемпионов

«Карабах» — «Копенгаген»

АПОЭЛ — «Славия» Прага

«Олимпиакос» — «Риека»

«Селтик» — «Астана»

«Марибор» — «Хапоэль Б-Ш».

Путь представителей лиг

«Истанбул Башакшехир» — «Севилья»

«Янг Бойз» — ЦСКА

«Наполи» — «Ницца»

«Хоффенхайм» — «Ливерпуль»

«Спортинг» — «Стяуа».